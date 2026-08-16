설명보다 먼저 다가오는 풍경을 맛보다…강요배 ‘소소, 반색’

회녹색과 흰색, 누런빛의 물감이 화면을 거칠게 뒤덮는다. 언뜻 추상화 같지만, 찬찬히 들여다보면 무언가 세차게 쏟아지고 부서지는 기세가 느껴진다. 폭포를 그린 두 작품의 제목은 ‘소서(小暑)’와 ‘대서(大暑)’. 모호하던 형상이 어느새 한여름의 생명력이 약동하는 풍경으로 바뀐다. 물줄기는 전시장을 가로질러 가로 3m가 넘는 대작 ‘창파(滄波)’에서 거대한 파도로 확장된다. 검푸른 물결과 흰 포말이 화면을 뒤덮으며 관객을 제주의 풍경 속으로 끌어들인다.

“두 가지 얘기하고 싶어요. 설명을 듣기 전에 처음 느끼는 게 중요한 부분이거든요. 음식도 국물 마시면 ‘이거 맛있다’ 금방 알잖아요. 음미가 맛볼 미(味)예요. 그거 전에 설명이 들어오면 골치 아파져요. 다음에 제목을 보는 거죠. 그림하고 말하고 어떻게 결합되는지. 작품에서 먼저 맛보고, 제목 보면서 연관해서 상상력을 키우고….”

지난 11일 서울 종로구 학고재에서 만난 강요배(74)는 그림을 보는 법으로 말문을 열었다. 그의 개인전 ‘소소, 반색’은 일상에서 스쳐 지나가기 쉬운 작고 미미한 존재들을 반갑게 마주한다는 뜻이다. 자연에 대한 오랜 관찰에서 출발한 회화 28점을 선보인다.

민중미술 1세대로 제주 4·3과 한국 현대사의 굴곡을 그려온 그는 제주로 돌아간 뒤 바다와 바람, 나무 등 자연을 화폭에 담아왔다. 그 풍경은 눈앞의 자연을 재현하기보다 그 안에 축적된 시간과 기억을 담은 ‘내면의 풍경’에 가깝다. 이번 전시에선 그 시선을 한층 가까이 당겨 떨어지는 열매 한 알, 곁을 스쳐가는 고양이처럼 사소하고 내밀한 풍경에 둔다.

“본 거, 본 거, 본 것들이 그림이 된 거예요. 저건 마당에 있는 거, 팽나무, 소나무….” 전시는 제주의 너른 풍경에서 시작해 작가의 집 마당에 들어서듯 이어진다. 황금빛 새벽과 떠가는 구름, 꽃과 나무 등 일상에서 마주한 풍경들이다. 새하얀 눈밭에 푸른 잎사귀만 남은 ‘무청’ 앞에선 설명도 소박해진다. “저걸 말리면 시래기가 되는 거. 눈이 하얗게 오는데 제주에서는 저런 상태로 있어요. 된장에 딱 찍어 먹으면!”

제주의 풍광을 따라가다 ‘해바라기-쿠르스크’라는 낯선 제목에서 시선이 멈춘다. “TV 뉴스에 우크라이나 전쟁의 쿠르스크가 나왔어요. 눈밭에 죽은 해바라기 사이에 사람들이 숨어 있고, 드론이 보이고.” 동백꽃으로 제주 4·3의 기억을 그렸던 것처럼, 우크라이나를 상징하는 해바라기로 전쟁의 참상을 은유한다. 자연에 시간과 역사를 포개온 그의 작업과도 맞닿는다.

그림이 무엇인지 여전히 답하기 쉽진 않다. “자기가 모르는 걸 끄집어내는 거예요. 자기 마음을 낚시질 하는 거. 설명이 점점 어려워지는 것 같은데.” 긴 설명 없이도 볼 만한 그림이면 된다는 게 그의 생각이다. “한 숟갈 맛을 보는 데 승부하는 거예요. ‘이렇게 했습니다’가 아니라 국물 맛으로 승부하는 거예요. 오오, 이 맛으로 하겠다는 거죠. 말하다 보니 식당 할배가 되는 것 같은데….”

‘소소, 반색’은 9월12일까지. 광주시립미술관에서는 그의 60여년 화업을 조망하는 대규모 회고전 ‘강요배: 시간을 품다’가 열리고 있다.