창간 80주년 경향신문

‘악역 전문’ 원로 배우 마도식씨 별세···돌아이·악인의 계곡 등 출연

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘악역 전문’ 원로 배우 마도식씨 별세···돌아이·악인의 계곡 등 출연

입력 2026.08.16 13:38

수정 2026.08.16 13:59

펼치기/접기
구글 선호 매체로 추가

악역 연기로 유명한 원로 영화인 마도식씨(본명 우상익)가 지난 14일 서울 국립중앙의료원에서 별세했다고 연합뉴스가 보도했다. 향년 82세.

고인은 1944년 7월4일(음력) 충북 괴산에서 태어났다. 데뷔작은 1965년 개봉한 최훈 감독의 <밤에 핀 해바라기>다. <돌아이>(1985), <악인의 계곡>(1973) 여러 영화에 조연이나 단역으로 출연했다.

주로 악인 역을 맡았다. 한국영상연구원 자료를 보면, 그는 “지금까지 출연한 다수의 영화에 오랫동안 악역을 주로 해왔다. 본래의 성격과는 매우 다르지만 이러한 역할에 익숙해져 있다. 다음에는 악명 높지만 의리 있는 보스 역할을 해보고 싶다”고 했다.

원로배우 마도식씨. 한국영상연구원

원로배우 마도식씨. 한국영상연구원

고인은 ‘마주행’이란 이름으로 제작, 각색, 감독, 주연, 주제가를 맡은 <잃어버린 욕망>(1992)을 ‘영화인생 30년의 한’을 푼 작품으로 꼽는다.

고인은 색소폰 연주를 즐겼다고 한다. 역도 선수로로 활동했다. 고인은 생전 “(1964년) 동경올림픽 예선경기에 출전한 적이 있다”고 했다.

아들 우승보씨는 “영화 수입으로만 생계를 유지하기 어려워서 신당동에서 세탁소를 운영하신 적도 있고, 어머니가 우유 배달해서 뒷바라지했다. 고지식하고 ‘연기란 이런 것’이라는 생각이 강한 분이셨다. 김희라씨, 조춘씨랑 친하셨다”고 연합뉴스에 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글