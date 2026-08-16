‘악역 전문’ 원로 배우 마도식씨 별세···돌아이·악인의 계곡 등 출연

악역 연기로 유명한 원로 영화인 마도식씨(본명 우상익)가 지난 14일 서울 국립중앙의료원에서 별세했다고 연합뉴스가 보도했다. 향년 82세.

고인은 1944년 7월4일(음력) 충북 괴산에서 태어났다. 데뷔작은 1965년 개봉한 최훈 감독의 <밤에 핀 해바라기>다. <돌아이>(1985), <악인의 계곡>(1973) 여러 영화에 조연이나 단역으로 출연했다.

주로 악인 역을 맡았다. 한국영상연구원 자료를 보면, 그는 “지금까지 출연한 다수의 영화에 오랫동안 악역을 주로 해왔다. 본래의 성격과는 매우 다르지만 이러한 역할에 익숙해져 있다. 다음에는 악명 높지만 의리 있는 보스 역할을 해보고 싶다”고 했다.

고인은 ‘마주행’이란 이름으로 제작, 각색, 감독, 주연, 주제가를 맡은 <잃어버린 욕망>(1992)을 ‘영화인생 30년의 한’을 푼 작품으로 꼽는다.

고인은 색소폰 연주를 즐겼다고 한다. 역도 선수로로 활동했다. 고인은 생전 “(1964년) 동경올림픽 예선경기에 출전한 적이 있다”고 했다.

아들 우승보씨는 “영화 수입으로만 생계를 유지하기 어려워서 신당동에서 세탁소를 운영하신 적도 있고, 어머니가 우유 배달해서 뒷바라지했다. 고지식하고 ‘연기란 이런 것’이라는 생각이 강한 분이셨다. 김희라씨, 조춘씨랑 친하셨다”고 연합뉴스에 말했다.