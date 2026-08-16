‘LG백화점’ 초대 대표이사 유수남씨 별세

럭키금성그룹(현 LG그룹)이 유통사업에 진출할 때 LG백화점 초대 대표이사를 지낸 유수남씨가 지난 10일 세상을 떠난 것으로 16일 전해졌다. 향년 82세.

서울에서 태어난 고인은 서울고, 연세대 경영학과를 졸업하고 1970년 락희화학공업사(현 LG화학)에 입사했다. 그룹 홍보를 오래 담당했다. 1990년 럭키금성그룹 회장실 상무, 홍보 담당 전무를 거쳐 LG유통 전무로 있다가 1994∼2000년 LG백화점 대표이사를 지냈다.

럭키금성그룹은 1992년 10월 LG유통 생활백화점(안산점)을 만들며 백화점 사업에 뛰어들었다. 1994년 2월 LG마키를 설립했고, 같은해 6월 LG백화점으로 상호를 변경한 뒤 고인을 초대 대표이사에 임명했다. 1996년 부천에 2호점, 1998년 구리에 3호점을 오픈했다. 고인은 백화점 전용 카드를 발급하고 인터넷 쇼핑몰 통합 브랜드인 ‘LG마트 밀레니엄몰’을 출범시키는 등 e-커머스 분야로 사업 확장을 이끌었다.

LG백화점과 LG마트 등 유통 부문은 2000년대 중반 GS그룹으로 분리돼 GS리테일로 합쳐졌다가 백화점 사업은 롯데쇼핑에 매각됐다.