아룬다티 로이 “문학은 거칠고 통제할 수 없는 본능, 비록 시장이 원치 않더라도 자신만의 트로피 들고 나와야”

부커상 수상작가 아룬다티 로이 인터뷰 회고록 ‘어머니 내게 오시네’ 국내 출간 사적인 이야기로 차별과 폭력 드러내 소설 외에 정치·사회 비평도 꾸준히 “자본주의는 악성으로 변해 버렸다”

“저는 온갖 종류의 사랑에 대해 썼습니다. 무언가를 폭로하려는 게 아니었어요. 매우 보수적인 사회에서 다른 방식의 삶을 제시하는, 친구들과 연인들과 함께한 삶에 대한 축하였습니다.”

아룬다티 로이(65). 현대 인도를 대표하는 소설가인 그는 자신의 생애를 기반으로 한 자전적 소설들을 통해 인도 사회의 악습과 차별을 드러내왔다. 1997년 데뷔작 <작은 것들의 신>으로 부커상을 받으며 세계적으로 주목받았다. 문학 활동 이외에도 인도 정치·사회와 자본주의의 문제를 지적하는 비평서도 여럿 썼다. 문학계를 넘어 진보적이고 평화적인 가치관을 널리 알리는 활동가로서 세계의 주목을 받는 그가 첫 회고록 <어머니 내게 오시네>(문학동네)를 냈다. 영미권에선 지난해 출간돼 전미도서비평가협회상(NBCC) 회고록 부문을 수상했고, 국내엔 올해 4월 나왔다.

국내 출간을 맞아 작가와 최근 서면으로 인터뷰했다. 내밀한 이야기를 통해 사회적 메시지를 전달하는 그다. ‘회고록이 소설보다 더 직접적이라는 점 때문에 어려움이 있지 않았냐’는 질문에 그가 자신은 무언가를 ‘폭로’하는 것이 아닌 ‘사랑’에 대해 썼다고 말한 것은 어쩌면 우문현답인지 모르겠다. 그의 비평이 더 나은 세계를 바라는 일이기 때문이다.

이번 책은 어머니의 죽음을 계기로 자신의 삶을 돌아보며 쓴 책이다. 그의 어머니는 어려운 환경에서도 인도 케랄라에 ‘팔리쿠담’이라는 학교를 세운 교육자이자 여성 인권 운동가인 메리 로이다. 인도 사회에 진보적 교육을 펼치며 사회적으로 인정받았던 어머니지만, 가정 안에서는 아이들에게 정서적 폭력을 일삼았던 어머니다. 그렇기에 작가는 어머니에 대해 책에서 “그녀는 나의 안식처이자 폭풍”이라고 표현한다.

그는 이 같은 이야기가 담긴 회고록에 대해 “쉽지 않았지만, 빛과 어둠 어느 쪽도 놓치지 않으려 했다”며 “책 전체뿐 아니라 모든 장, 모든 문단에서 그 둘 모두를 전달하고 싶었다”고 말했다.

자신을 억압한 어머니였지만, 작가는 소설가이자 활동가로서 열정적으로 사회 구조를 비판하는 지금의 모습을 만든 것 역시 어머니에게서 받은 유산이라고 고백한다. 어머니는 그에게 순리를 따르는 삶이 아닌, 변화를 추동할 수 있는 용기와 힘의 중요성을 알려준 인물이다. 어머니는 그래서 딸에게 “이 나라에 진짜 필요한 건 혁명인 것 같다”고 말한다.

작가는 <자본주의: 유령 이야기>, <생존의 비용>, <아룬다티 로이, 우리가 모르는 인도 그리고 세계> 등 다양한 정치·사회 비평서를 냈다. 그는 지금도 세계 각지에서 벌어지고 있는 전쟁과 폭력, 극심한 빈부 격차 등을 적극적으로 비판하고 변화의 필요성을 언급했다.

“자본주의는 악성으로 변해버렸다. 고작 한 줌의 억만장자들이 세계를 지배한다. 그들은 지구, 물, 땅, 데이터, 우리의 소통 수단을 소유하고, 마음만 먹으면 우리를 차단할 수 있다. 전 세계적으로 사회는 악성적으로 불평등해졌다. 자본주의는 우리의 꿈을 식민지화한다. 그것을 혐오하는 우리조차 그 안에 포섭돼 있다. 동료 시민들의 삶이 빨려나가는 것을 지켜보면서도 내 은행 계좌는 인세로 불어난다. 나누려고 노력하고 함께 쓰려고 하지만, 결국 자선의 형태가 되어버린다. 이는 더 평등한 사회를 요구하는 것과는 다르다.”

인공지능(AI) 기술이 인간을 대체하는 현시대에서 문학 역시 AI에 의해 대체될 수 있다는 우려가 나온다. 하지만 작가는 이에 대해서는 명확하게 가능하지 않다고 선을 그었다. 그는 “문학을 단지 시장에서 팔리는 상품으로만 본다면, AI가 그런 종류의 문학을 파괴할지도 모른다. 하지만 진짜 작가에게 글쓰기는 신성한 행위다. 거칠고 통제할 수 없는 본능”이라며 “자기 자신의 내면과 씨름해 그 결과로 시장에서는 전혀 원하지 않을지라도 어쨌든 (자신만의) 트로피를 들고나오는 것, 이런 과정은 결코 AI가 대체할 수 없다”고 말했다.

인도 내부의 힌두 민족주의 정서가 강화하고 있는 현재, <어머니 내게 오시네>는 인도에서만 13개 언어로 번역돼 출간될 예정이다. 다양성을 옹호하고 더 자유로운 세계를 꿈꾸는 작가는 이것이야말로 “정말 중요한 일”이라고 강조했다.