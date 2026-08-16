야스쿠니 향해 ‘원거리 참배’한 다카이치…‘금지령’에도 신사 앞은 욱일기·군복

다카이치 사나에 일본 총리가 취임 후 처음 맞은 종전 기념일(패전일)인 지난 15일 야스쿠니 신사를 향해 ‘원거리 참배’를 했다. 한국 등 주변국과의 관계, 국내 보수층 여론을 모두 의식한 일종의 궁여지책이다. 그러나 총리의 종전 기념 연설에 ‘반성’이 빠지고, 방위 수장 등 정부 주요 각료가 참배에 나서는 등 ‘보통 국가’를 향한 집권 자민당의 야심은 숨기지 않았다.

아사히·마이니치신문 등 일본 현지 언론에 따르면, 다카이치 총리는 이날 도쿄 지요다구의 실내 경기장 부도칸 주차장에서 차에서 내린 뒤 야스쿠니신사 방향을 향해 ‘요배’(遥拝·멀리 떨어진 곳에서 절과 기도하는 것)를 했다. 부도칸은 야스쿠니신사에서 약 500ｍ 떨어진 곳으로, 다카이치 총리는 이날 이곳에서 열린 종전 81주년 기념 전국 전몰자 추도식에 참석했다.

다카이치 총리의 이례적인 ‘원거리 참배’를 두고 국내외 여론을 동시에 고려했다는 평가가 나왔다. 아사히는 “인접 국가들에 대한 배려를 보이는 한편 국내 보수 지지층을 의식한 것”이라고 해석했다. 마이니치도 “역사 문제가 걸려있는 한국, 중국과의 관계를 의식한 것으로 보인다”고 지적했다.

실제 다카이치 총리는 취임 전까지 매 종년기념일마다 야스쿠니신사 참배를 해왔다. 2024년 자민당 총재 선거 당시 “총리 취임 후에도 참배하겠다”는 뜻을 밝혔다. 자민당 정무조사회장이던 2022년 한 강연에서 “도중에 참배를 그만두거나 어중간하게 대응하기 때문에 상대가 기고만장해진다”고 발언할 만큼 야스쿠니신사에 대해서는 강경한 태도를 보여왔다.

그러나 전몰자 유족 등 4300여명이 참석한 가운데 열린 추도식에서 그는 “전쟁의 참화를 두 번 다시 되풀이하지 않겠다”면서도 ‘반성’과 ‘부전(전쟁하지 않음)의 맹세’는 언급하지 않았다.

과거 일본 총리들은 종전 기념일에 일본이 일으킨 침략 전쟁과 식민 지배 피해를 언급하고 반성의 뜻을 표해왔지만, 2012년 아베 신조 총리 재집권 이후 이런 언급이 사라졌다. 지난해 이시바 시게루 당시 총리가 13년 만에 ‘반성’이라는 표현을 다시 사용했으나 1년 만에 다시 빠졌다. 다카이치 총리는 총리가 아닌 자민당 총재 자격으로 ‘다마구시’라 불리는 공물 대금을 봉납하기도 했다.

정부 각료와 집권 자민당 주요 인사들은 직접 참배에 나섰다. ‘차기 총리 후보’로 거론되는 고이즈미 신지로 방위상을 시작으로 오노다 기미 경제안전보장담당상과 기우치 미노루 경제재정담당상, 기카와타 히토시 어린이정책담당상이 야스쿠니를 찾았다. 스즈키 슌이치 자민당 간사장 등 당 지도부 3명도 단체로 참배했다. 아사히는 정부 각료가 종전 기념일의 야스쿠니 신사를 참배한 것은 7년 만이며, 자민당 간부 3명이 함께 참배한 것은 이례적이라고 설명했다.

한편 야스쿠니신사 측이 앞서 내린 ‘금지령’에도 일부 참배객들은 여전히 군복 코스프레를 한 채 나타났다. 욱일기를 들거나 욱일기가 그려진 티셔츠, 마스크 등을 착용한 모습도 목격됐다. 태평양전쟁 A급 전범 14명을 포함해 246만여명의 전몰자가 합사된 야스쿠니는 일본 우익 세력의 성지로 여겨진다.

한국 정부는 즉각 반발했다. 외교부는 이날 “역사를 망각한 시대착오적 행위를 한 데 대해 개탄을 금할 수 없다”고 논평했고, 주한일본대사관 관계자를 불러들였다. 중국 외교부도 “전후 질서에 대한 도발”이라며 항의했다.

아사히는 한·일 양국이 최근 방위 관련 협력 확대를 추진해왔다는 점을 짚으면서 고이즈미 방위상의 참배가 “양국 관계에 특히 찬물을 끼얹었다”고 지적했다. 신문은 “중국과 관계는 이미 나빠질 만큼 나빠졌지만 문제는 한국이다. 한국과의 좋은 분위기가 끝날 수 있다”는 외무성 관계자의 우려를 전했다.