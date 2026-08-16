이란전 장기화에 태평양 항모까지 차출···미 서태평양 전력 공백 우려

도널드 트럼프 미국 대통령의 대이란 군사작전이 장기화하면서 미 해군의 핵심 전력인 항공모함 운용에 부담이 커지고 있다. 태평양에 배치됐던 항공모함까지 중동으로 차출되면서 중국을 견제하는 서태평양에서 미 항모 전력이 일시적으로 공백을 맞을 수 있다는 우려가 나온다. 중동과 인도·태평양이라는 두 전선을 동시에 관리해야 하는 미국의 군사력 운용에 한계가 드러나고 있다는 분석이 나온다.

이란전에 태평양 항모까지 차출···서태평양 일시 공백

16일(현지시간) AP통신에 따르면 미 해군 항공모함 USS 조지 워싱턴호가 태평양을 떠나 중동으로 이동해 장기간 이란전 작전에 투입된 USS 에이브러햄 링컨호를 교대할 예정이다.

링컨호는 애초 지난 5월 귀환할 예정이었지만 이란 작전을 지원하기 위해 배치 기간이 연장됐다. 240일 넘게 연속으로 해상에 머물면서 미 해군 항공모함의 장기 작전 기록을 새로 쓰는 수준까지 이르렀다.

워싱턴호의 이동으로 당분간 서태평양에 미국의 항공모함이 없는 상황이 발생할 수 있다. 현재 미 해군이 보유한 항공모함은 총 11척이지만 한 번에 작전에 투입할 수 있는 항모는 2~3척 정도다. 한 척의 장기 배치가 다른 항모의 임무와 정비 일정까지 연쇄적으로 압박하는 구조다.

‘중국 견제’ 외치던 미국, 중동전에 전력 묶여

미국은 그동안 중국의 군사력 확대와 대만해협 유사시 등에 대비하기 위해 서태평양에 상당한 해군력을 유지하는 것을 핵심 안보 전략으로 삼아왔다. 하지만 이란전이 장기화하면서 중동에 투입되는 전력이 늘어나고, 결과적으로 중국을 상대해야 할 태평양에서 가용 전력이 줄어드는 상황이 벌어지고 있다.

미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)의 그레그 폴링 동남아시아 프로그램 국장은 “미국이 태평양을 서반구 다음으로 중요한 지역이라고 강조해왔지만 실제로는 그와 정반대로 행동하고 있다”고 지적했다.

미국의 전력 공백이 발생하는 시점에 중국은 주변 지역에서 군사 활동을 이어가고 있다. 중국은 최근 남중국해 스카버러 암초 인근에서 군사훈련을 실시했다. 지난달에는 일본 최남단 오키노토리섬 인근에서 중국 구축함이 실사격 훈련을 벌이기도 했다. 필리핀과 일본은 모두 미국의 주요 동맹국이면서 중국과 영유권 문제로 갈등을 빚고 있다.

미 항모는 실제 전투력뿐 아니라 미국이 동맹국을 방어할 의지가 있다는 것을 보여주는 상징적 수단이기도 하다. 허드슨연구소의 브라이언 클라크 연구원은 중국이 이번 상황을 필리핀·일본·인도네시아 등에 미국이 서태평양에서 더 이상 압도적인 군사력을 행사하지 못한다는 메시지를 보내는 기회로 활용할 수 있다고 분석했다. 카토연구소의 에번 생키 연구원 역시 “서태평양에서 항모가 사라지는 것 자체가 미국의 관심과 전력이 중동에 쏠려 있다는 인식을 강화할 수 있다”고 말했다.

항모도 승조원도 지친다···장기전의 ‘대가’

항공모함 장기 작전은 승조원과 함정의 운용 부담도 키우고 있다. 링컨호는 240일 넘게 해상에 머물면서 승조원들의 정신건강과 생활 여건에 대한 우려가 커졌다. AP통신에 따르면 미 해군은 일부 우려를 인정하면서도 자살 충동 증가 등 구체적인 지표가 악화됐다는 주장은 확인하지 않고 있다.

USS 제럴드 R. 포드호 역시 11개월간 배치돼 베트남전 이후 가장 긴 수준의 작전을 수행했다. 항공모함은 장기간 작전 뒤 대규모 정비가 필요한 만큼 무리한 배치가 이어지면 향후 정비 수요가 한꺼번에 몰리는 ‘정비 부채’로 이어질 수 있다.

장기적으로는 항공모함 중심의 미 해군 전략 자체에 대한 의문도 제기된다. 중국이 장거리 대함미사일과 무인기(드론) 전력을 확대하는 상황에서 대형 항모가 오히려 집중 공격의 표적이 될 수 있기 때문이다. 항모에서 출격하는 전투기만으로는 현대전의 다양한 위협에 대응하기 어렵다는 지적도 나온다. 이에 미 해군 내부에서는 대형 항공모함에 대한 의존도를 낮추고 소형 함정과 잠수함, 무인체계 등 여러 전력을 분산해 운용해야 한다는 목소리가 나오고 있는 것응로 알려졌다.