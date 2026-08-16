전기차 속도 늦추는 유럽, 왜?…한국의 유럽 전기차 공략에 영향 있을까

유럽이 순수전기차 등 무공해차량(ZEV) 전환 속도 조절에 나서고 있다. 목표 달성에 대한 부담과 전기차 시장에서 중국 업체와의 경쟁 등이 배경으로 지목된다. 유럽의 전기차 전환 속도가 완급 조절에 나서면서 유럽 시장을 바라보는 완성차업체들의 셈법도 복잡해질 전망이다.

15일(현지시간) 블룸버그통신 등에 따르면, 영국 정부는 전날 ZEV 의무판매제도의 승용차 목표를 재검토하기 위한 공식 의견 수렴에 착수했다. 완성차업체가 신차 판매 중 ZEV로 채워야 하는 애초 목표 비중을 낮추는 방안을 검토하겠다는 것이 골자다.

이 제도는 완성차업체가 매년 신차 판매 중 일정 비율 이상을 ZEV로 채우게 하는 제도다. 2035년 100%를 달성하기까지 매년 비율이 상향된다. 올해 ZEV 의무판매 비중은 33%로, 벌금은 내연기관 차 한 대당 최대 1만2000파운드(약 2300만원)다. 이번 의견 수렴은 2030년 80%로 설정된 목표치를 조정하고, 플러그인 하이브리드차를 실적에 반영하는 등 ‘유연성 조항’을 2034년까지 연장하는 것을 검토하는 취지로 마련됐다. 다만 신형 내연기관 차량 판매 금지 시점 자체는 2030년으로 유지할 예정이다.

외신은 사실상 이를 규제 완화 절차에 착수한 것으로 보고 있다. 앞서 유럽연합이 2035년 내연기관 판매 중단 계획을 철회한 것과 궤를 같이하기 때문이다. 유럽연합은 지난해 12월 애초에 100%로 잡았던 신차의 탄소배출 감축 목표를 90%로 완화해 일부 내연기관과 플러그인 하이브리드 차량의 판매가 가능토록 허용했다.

이는 기존 규제에 대한 완성차업체들의 ‘불만’과 국내 산업 보호라는 ‘명분’이 맞물린 결과로 분석된다. 유럽 내 완성차업체들은 시장 수요가 의무판매 목표를 따라가지 못하면서 업체들이 목표 달성을 위해 할인 경쟁을 벌이고 있다고 주장한다. 올해 영국에서 판매된 순수전기차는 목표치(33%)에 미치지 못하는 28%로 전망된다. 일부 자동차업체는 정부에 규정 변경을 요구하며 인력 감축과 국내 공장 폐쇄도 언급한 것으로 전해진다.

최근 빠르게 시장에 파고드는 중국 업체들로부터 자국 산업을 보호하려는 것도 배경으로 지목된다. 영국 가디언은 시장조사기관인 슈미트 오토모티브 리서치를 인용해 올해 5월까지 서유럽 시장에서 중국 브랜드 전기차 판매 비중이 14.2%로, 지난해 같은 기간 시장 점유율(9.4%)보다 4.8%포인트 올랐다고 보도했다. 반면 유럽산은 올해 5월까지 점유율 58.4%로, 지난해 같은 기간보다 6.7%포인트가 빠졌다.

‘유럽 전장’을 둘러싼 완성차업체들의 셈법도 복잡해질 전망이다. 순수전기차와 하이브리드차 등 어떤 동력원을 가진 차량을 얼마나 앞세울지도 관건이다. 일례로 유럽의 전기차 판매는 빠르게 늘고 있지만, 에너지·기후정보연구소(ECIU)는 영국이 2030년 목표를 가장 많이 완화할 경우 전기차 판매가 최대 580만대 줄어들 수 있다고 분석했다.

현대차·기아의 전략 변화는 상대적으로 크지 않을 것으로 전망된다. EV 시리즈 등 순수전기차 제품군을 이미 갖춘 데다 전 차종에 걸쳐 하이브리드 제품군을 구축하면서 시장 변화에 따라 동력원별 판매 비중을 조절할 수 있는 선택지를 확보했기 때문이다. 현재 전 차종에 걸쳐 하이브리드 제품군을 갖춘 완성차업체는 현대차와 도요타 정도에 불과하다.