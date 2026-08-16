소프라노를 노래하는 남자, 한국 설화 ‘바리데기’를 만나다

남성 소프라노 사무엘 마리뇨, ‘바리데기’에 헨델 아리아 8곡 엮어 21일 서울 무대

남성이 소프라노 음역을 노래한다. 흔히 카운터테너를 떠올리기 쉽지만 그와는 다르다. 베네수엘라 출신 사무엘 마리뇨(32)는 ‘남성 소프라노’(male soprano), 소프라니스트(sopranist)로 불린다. 카운터테너가 가성을 활용해 높은 음역을 낸다면 그는 자신의 자연스러운 목소리로 소프라노 음역을 노래한다. 마리뇨의 목소리는 사춘기를 지나면서도 일반적인 남성처럼 낮아지지 않았다. 높은 목소리 때문에 괴롭힘을 겪던 그는 전문의를 찾았다. 후두를 낮춰 목소리를 굵게 만드는 수술을 받는 대신 높은 음역을 살려 성악가로 활동하는 길을 택했다. 카라카스 국립음악원에서 성악 공부를 시작한 뒤 프랑스로 건너가 공부를 이어갔으며, 소프라노 바버라 보니를 찾아가 그의 지도도 받았다. 데카 클래식과 전속계약을 맺은 그는 2022년 앨범 <소프라니스타>를 냈다. 지난해 발표한 <루미나>에는 슈베르트, 드보르작, 리스트, 라흐마니노프 등 주로 여성 소프라노가 불러온 레퍼토리까지 담았다.

3년 전 한국을 찾아 바로크 아리아를 들려줬던 그는 오는 21일 서울 예술의전당에서 한국 설화 ‘바리데기’의 서사에 헨델 오페라 아리아를 엮는다. 지난 12일 만난 그에게선 밝고 유쾌한 에너지가 넘쳐났다. 먼저 ‘왜 바리데기인지’ 물었다. “지난번 한국에 왔을 때 서점에서 책을 보다 우연히 바리데기 이야기를 접하게 됐어요. 지역마다 명칭이나 내용이 조금씩 다르다는 것도요. 심청 이야기도 마음에 들어 고민하다 결국 바리데기를 선택했어요. 아마 헨델이 한국 문화를 알았다면 이런 작업을 하지 않았을까요.” 버림받은 공주가 시련을 겪고 저승을 다녀오는 서사에 그는 헨델의 아리아 8곡을 붙였다. 무대에서 입을 의상도 직접 디자인했다. 그는 “서양 관객들에게도 이 이야기는 충분히 통할 것”이라며 “다른 나라에서도 계속 공연하고 싶다”고 말했다.

낯선 한국 설화 속 인물에게 다가가는 방식은 다른 배역에서도 비슷하다. “제가 직접 경험할 수 없는 것도 많지요. 하지만 사랑하고 배신당하고 버림받는 감정은 누구나 느낄 수 있잖아요.”

지난해 드보르작 오페라 <루살카>의 아리아를 녹음하며 주인공에게 남다른 감정을 느꼈다. 인간을 사랑한 물의 요정 루살카는 인간이 되기 위해 자신의 목소리를 포기한다. 반대로 마리뇨는 목소리를 지키기 위해 친구들과 놀러 나가는 평범한 일상도 포기해야 할 때가 많았다. “제 목소리는 저를 행복하게 하지만 엄청난 책임이기도 해요.” 하지만 그에게 노래는 목소리를 지킨다고 되는 일이 아니었다. “제 삶을 살아야 해요. 살아야 노래할 수 있으니까요.” 17세에 부모 곁을 떠나 낯선 곳에서 홀로 부딪치며 살아온 시간은 그의 노래에 쌓여 있다.

그의 삶을 1년간 따라간 장편 다큐멘터리 <Voice of the Rainbow>는 올해 연말 공개를 앞두고 있다. 무대뿐 아니라 가족과 함께하는 사적인 모습까지 카메라에 담기는 것이 부담스럽지 않았던 것은 아니다. 하지만 그는 “외롭고 슬프고, 때로는 왜 나에게만 이런 일이 생길까 하는 순간들은 누구에게나 있다는 것을 말하고 싶었다”고 촬영 이유를 밝혔다.

올해는 그가 직업 성악가로 활동한 지 10년을 맞는 해다. 소프라니스트로 세계 음악 무대에 자신의 이름을 알렸지만 이제 그의 관심은 그 목소리로 무엇을 더 할 것인가로 넓어지고 있다. 유명 팝가수들과 작업한 프로듀서와 협업해 음악을 만들고 가사도 직접 쓰고 있다. 그가 바라는 것은 더 많은 사람과 음악으로 만나는 것이다. “클래식을 잘 모르는 제 부모님이 들어도 즐길 수 있을지를 생각해 봐요. 클래식 음악과 관객 사이에 다리를 놓아 더 많은 사람들이 음악을 즐길 수 있게 하고 싶어요.”