창간 80주년 경향신문

경남·부산, 호우특보 유지···가뭄 해갈에 도움

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

16일 오후 경남·부산 지역에 호우 경보와 주의보가 유지됐다.

경남도는 이날 오후 3시30분 기준 거창·함양을 제외한 도내 16개 시군에 호우특보가 발효됨에 따라 초기대응 근무를 비상 1단계로 유지하고 호우 피해 예방을 위한 대응 체계를 가동 중이다.

경남 통영·사천·거제·고성·남해에는 호우경보가 유지 중이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

경남·부산, 호우특보 유지···가뭄 해갈에 도움

입력 2026.08.16 15:44

  • 김정훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
극심한 가뭄이 이어지는 16일 경남 밀양시 부북면 한 논에 모처럼 단비가 내리는 것을 농민이 지켜보고 있다. 연합뉴스

극심한 가뭄이 이어지는 16일 경남 밀양시 부북면 한 논에 모처럼 단비가 내리는 것을 농민이 지켜보고 있다. 연합뉴스

16일 오후 경남·부산 지역에 호우 경보와 주의보가 유지됐다.

경남도는 이날 오후 3시30분 기준 거창·함양을 제외한 도내 16개 시군에 호우특보가 발효됨에 따라 초기대응 근무를 비상 1단계로 유지하고 호우 피해 예방을 위한 대응 체계를 가동 중이다.

경남 통영·사천·거제·고성·남해에는 호우경보가 유지 중이다. 호우경보는 3시간 강우량이 90㎜ 또는 12시간 강우량이 180㎜를 넘을 것으로 예상될 때 발효된다.

외출이나 차량 운전을 자제하고 하천 근처에서 안전에 유의해야 한다. 우산을 써도 제대로 비를 피하기 어려운 정도다. 하천 범람 등 사고에 관한 주의가 필요하다.

호우주의보는 경남 양산·창원·김해·밀양·의령·함안·창녕·진주·하동·산청·합천과 부산에도 유지 중이다.

해당 지역은 아직 큰 피해는 발생하지 않는 것으로 파악됐다. 다만, 많은 비가 내리면서 가뭄 해갈에는 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

경남도는 안전안내문자를 통해 도민들에게 하천과 계곡, 야영장, 해안가 저지대, 지하차도 등 침수 우려 지역의 접근을 자제하고 위험 상황 발생하면 안전한 곳으로 신속히 대피할 것을 당부했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글