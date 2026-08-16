경남·부산, 호우특보 유지···가뭄 해갈에 도움

16일 오후 경남·부산 지역에 호우 경보와 주의보가 유지됐다.

경남도는 이날 오후 3시30분 기준 거창·함양을 제외한 도내 16개 시군에 호우특보가 발효됨에 따라 초기대응 근무를 비상 1단계로 유지하고 호우 피해 예방을 위한 대응 체계를 가동 중이다.

경남 통영·사천·거제·고성·남해에는 호우경보가 유지 중이다. 호우경보는 3시간 강우량이 90㎜ 또는 12시간 강우량이 180㎜를 넘을 것으로 예상될 때 발효된다.

외출이나 차량 운전을 자제하고 하천 근처에서 안전에 유의해야 한다. 우산을 써도 제대로 비를 피하기 어려운 정도다. 하천 범람 등 사고에 관한 주의가 필요하다.

호우주의보는 경남 양산·창원·김해·밀양·의령·함안·창녕·진주·하동·산청·합천과 부산에도 유지 중이다.

해당 지역은 아직 큰 피해는 발생하지 않는 것으로 파악됐다. 다만, 많은 비가 내리면서 가뭄 해갈에는 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

경남도는 안전안내문자를 통해 도민들에게 하천과 계곡, 야영장, 해안가 저지대, 지하차도 등 침수 우려 지역의 접근을 자제하고 위험 상황 발생하면 안전한 곳으로 신속히 대피할 것을 당부했다.