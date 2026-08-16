이란 “조종사 3명 카타르에 억류”·카타르 ‘부인’···종전 후속 협상 시한 앞두고 공방

미국·이란이 체결한 종전 양해각서(MOU)에 따른 후속 협상 시한 만료가 임박한 가운데 이란이 중재국 카타르가 자국 전투기 조종사 3명을 억류하고 있다고 주장했다. 카타르는 이를 부인하며 이란 측이 오히려 수색 관련 브리핑 초청에도 응하지 않았다고 반박했다.

이란 일간 함샤리에 따르면 세예드 모하마드 바게르자데 이란군 총참모부 실종자수색위원회 사령관은 15일(현지시간) 국제적십자위원회(ICRC)에 보낸 성명에서 자국 전투기 조종사 3명이 카타르에 6개월째 억류돼 있다고 주장했다.

바게르자데 사령관은 지난 3월 카타르에서 군사작전에 참여한 전투기 조종사 4명 가운데 숨진 1명을 제외한 나머지 3명이 카타르군에 생포됐다고 주장했다. 그는 이들의 이름이 자바드 살레히, 압돌마지드 다슈티안, 옴란 베흐라베시안이라고 밝혔다.

바게르자데 사령관은 카타르 정부가 가족과의 만남 등을 허용하지 않아 포로의 권리를 침해하고 있다고 주장했다. 이어 전쟁포로에 관한 제네바협약을 거론하며 ICRC가 조종사들의 건강 상태를 확인하고 조속한 석방을 위한 조치에 나설 것을 촉구했다.

이들은 지난 3월 이란이 카타르 알우데이드 공군기지를 겨냥해 벌인 군사작전에 투입된 조종사들이다. 알우데이드 공군기지는 미군의 중동 최대 기지 중 하나로 미 중부사령부(CENTCOM)가 주둔하고 있다. 당시 카타르 국방부는 이란에서 접근 중이던 수호이(Su)-24 전투기 2대를 격추했다고 밝혔다. 앞서 이란은 숨진 마지드 카제미를 제외한 3명의 조종사에 대해서 행방불명 상태라고 지난 6월 밝힌 바 있다.

카타르는 이란 측의 생포 주장을 부인했다. 마제드 알안사리 카타르 외교부 대변인은 소셜미디어(SNS) 엑스(X)를 통해 “역내 긴장 완화를 위한 지속적인 외교적 노력과 이니셔티브가 진행 중인 이 시점에 나온 오도하는 발언들에 놀랐다”고 밝혔다.

알안사리 대변인은 당시 카타르가 자국 영공을 침범한 이란 조종사들과 교신을 시도했으나 이들이 응답하지 않았으며, 이에 영토 방어를 위해 필요한 조처를 했다는 입장을 재확인했다.

그는 또 카타르가 수색 과정에서 발견한 조종사 유해 1구를 이란 측에 인도하기 위해 협력했다고 밝혔다. 지난 4월에는 수색 작업과 관련한 브리핑에 이란 측을 초청했지만 이란이 응하지 않았다고도 했다. 뉴욕타임스는 알안사리 대변인이 언급한 유해 1구가 카제미를 지칭하는 것으로 보인다고 전했다.

이번 공방은 미·이란이 체결한 종전 MOU에 따른 후속 협상 시한 만료를 앞두고 불거졌다. 양국은 지난 6월 종전 MOU를 체결하면서 호르무즈 해협 재개방 등을 놓고 60일간 후속 협상을 진행하기로 했다. 그러나 이후 교전이 재개되는 등 긴장이 이어지면서 협상은 큰 진전을 이루지 못한 상태다. 협상 시한은 오는 17일 만료된다.

카타르는 미·이란 간 전쟁이 시작된 이후 파키스탄과 함께 핵심 중재국 역할을 해왔다. 하지만 지난달 호르무즈 해협을 지나던 카타르 유조선에 대한 미사일 공격의 배후로 이란이 지목된 바 있다.