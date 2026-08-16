이스라엘 공습으로 레바논 어린이 등 11명 사망…6월 휴전 후 최대 인명 피해

이스라엘의 레바논 남부 공습으로 어린이 3명을 포함해 11명이 숨졌다. 지난 6월 미국 중재로 양국이 휴전에 합의한 이후 발생한 가장 큰 인명 피해다. 미국과 이란의 종전 협상이 교착 상태에 빠진 가운데 주요 뇌관 중 하나인 레바논·이스라엘 간 충돌도 계속되는 모양새다.

레바논 공중보건부는 15일(현지시간) 남부 지역에 대해 이뤄진 이스라엘의 공격으로 11명이 목숨을 잃고 19명이 다쳤다고 밝혔다.

이스라엘방위군(IDF)은 이날 오전 남부 나바티예 지역의 안사르 외곽 한 주택을 먼저 겨냥했다. 이 공격으로 어린이 3명과 여성 2명을 포함해 총 7명이 숨지고 2명이 다쳤다. 같은 날 오후 데이르 알자흐라니를 덮친 또 다른 공습으로는 4명이 추가로 숨지고 17명이 부상을 입었다.

IDF는 이번 공습으로 친이란 무장정파 헤즈볼라의 기반 시설을 타격했으며, 헤즈볼라의 지휘관 1명을 사살했다고 발표했다. 이들은 해당 지휘관이 이스라엘 군인을 노린 공격에 연루돼 있었다고 주장하면서 “그가 인간 방패로 이용한 가족들이 현장에 있었으며 피해를 입었다”고 밝혔다.

나와프 살람 레바논 총리는 “안사르 마을 희생자들은 군사 인프라가 아니다”라면서 “긴장 고조를 중단해야 한다”고 촉구했다. 그는 “레바논 영토 내 헤즈볼라의 군사 시설이 존재한다 하더라도 이를 처리할 책임은 레바논군과 국가 기관에만 있다”며 “그 존재가 레바논 영토를 침범하거나 민간인을 위험에 빠뜨릴 권리를 이스라엘에 주지 않는다”고 지적했다. 헤즈볼라도 성명을 내고 이스라엘에 “적절한 대응이 있을 것”이라고 경고했다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리실은 별도의 성명을 내고 이스라엘 군인 3명이 헤즈볼라의 공격으로 중상을 입었으며, 이번 공습은 해당 공격을 지시한 ‘헤즈볼라 테러 지휘부’를 타격하기 위함이라고 밝혔다. 헤즈볼라가 의도적으로 민간인을 군사 시설 안에 배치했다는 사실을 공격 이후에야 알게 됐다고도 주장했다.

이번 공격은 지난 6월 미국의 중재로 이뤄진 휴전 합의 이후 최대 규모의 사상자를 냈다. 레바논과 이스라엘은 지난 6월3일 헤즈볼라의 무장 해제와 레바논군의 남부 통제 확대, 이스라엘군의 단계적 철수를 골자로 한 공동 성명을 발표했다. 그러나 헤즈볼라가 무장 해제를 사실상 항복으로 규정하며 거부하고 있는 상황에서 양측이 공격을 주고받는 탓에 인명 피해는 끊이지 않고 있다. 헤즈볼라 수장 나임 카셈은 전날 TV 연설을 통해 “레바논 정부는 정작 약속을 지키지 않는 이스라엘을 방치한 채 헤즈볼라만 표적으로 삼고 있다”고 비판했다.