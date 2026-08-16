이달 수익률 ‘주요국 1위’인데도 불안한 코스닥···삼전닉스 반등하면 상승세 꺾일라

부진한 흐름을 보여왔던 코스닥 지수가 이달 들어 반등하며 세계 주요 증시 중 가장 높은 수익률을 기록했다. 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 규제와 대형 반도체주 쏠림 완화가 코스닥 수급 회복에 영향을 미쳤기 때문으로 풀이된다. 다만 최근 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 반도체주가 다시 강세를 보이면서 코스닥의 상승세가 꺾일 우려도 제기된다.

16일 인베스팅닷컴에 따르면 코스닥은 최근 한 달간 9.2% 상승하며 세계 주요 증시 상승률 1위를 기록했다. 이달 들어서도 20.13% 급등하며 주요 증시 중 상승률 1위를 나타냈다.

코스닥은 지난 14일 전장보다 0.38% 오른 864.65에 거래를 마쳤다. 지난달 30일 644.78로 1년4개월 만에 최저치를 기록한 뒤 불과 보름 만에 34.1% 반등한 것이다.

정부의 단일종목 레버리지 ETF 규제 강화와 그에 따른 반도체주 쏠림 완화가 코스닥으로의 순환매를 이끈 것으로 분석된다. 실제로 지난달 30일 4조4929억원이던 코스닥 거래대금은 규제 시행 첫날인 31일 5조4357억원으로 늘었고, 지난 10일에는 7조1234억원까지 증가했다.

아이러니는 코스피 지수가 다시 강세를 띠면서 코스닥 시장이 다시 위축될 수 있다는 점이다.

이미 코스피 지수가 최근 다시 강세를 띠자 두 시장의 상승률 격차가 좁혀지고 있다. 이달 둘째주에는 코스피가 11.49% 급등하며 세계 주요 증시 수익률 1위로 올라섰고, 코스닥은 8.24% 상승해 2위로 밀렸다.

대형 반도체주로 외국인 자금이 쏠린 영향으로 풀이된다. 이달 첫째주 외국인은 코스피 시장에서 6조원 가까이 순매도했지만, 둘째주에는 반대로 6조5741억원 순매수로 돌아섰다. 반면 코스닥에서 외국인은 첫째주 1조원 넘게 순매도한 데 이어 둘째주에도 6187억원 가량 순매도해 2주 연속 매도를 이어갔다. 삼성전자와 SK하이닉스는 지난 11일부터 14일까지 나흘 연속 각각 19.3%, 15.8% 급등했다.

증권가에서는 외국인의 코스피 순매수와 반도체주 강세가 지속될 경우 코스닥이 다시 상대적 약세를 보일 것으로 전망했다.

특히 이달 말 예정된 미국 엔비디아 실적 발표와 연준의 잭슨홀 미팅이 증시 향방을 가를 변수로 꼽힌다. 나정환 NH투자증권 연구원은 “주요 AI 관련 종목의 실적 확인이 대부분 마무리된 만큼 엔비디아 실적이 (반도체) 수요 검증의 최종 확인 이벤트가 될 것”이라고 말했다.

이에 코스닥이 상승세를 이어가려면 시장 정상화가 우선돼야 한다는 진단도 나온다.

이상준 NH투자증권 연구원은 “코스닥이 장기 우상향하기 위해서는 한계기업은 내보내고 우량기업의 이탈은 막으며 유망기업은 흡수할 수 있는 시장이 돼야 한다”며 “올해 하반기 (우량기업을 선별하는) 코스닥 승강제 도입 등 정책 효과에 힘입어 상승 동력을 재차 확대할 수 있다”고 말했다.