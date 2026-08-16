YS 시절 ‘북핵 위기’ 해결 힘쓴 제임스 레이니 전 주한 미 대사 별세

김영삼 정부 시절 1차 북핵 위기 해결에 주도적 역할을 한 제임스 레이니 전 주한 미국대사가 지난 13일(현지시간) 별세했다. 향년 98세.

미국 조지아주 애틀랜타의 에모리대학은 레이니 전 대사가 이날 애틀랜타 자택에서 별세했다고 밝혔다. 레이니 전 대사는 1993년 주한 미국대사로 부임하기 전 에모리대 총장을 지냈다.

1927년 아칸소주에서 태어난 그는 20세 무렵 한국과 처음 인연을 맺었다. 당시 예일대에서 경제학을 공부하던 레이니 전 대사는 재학 중 군에 입대해 1947년 한국으로 파견됐다. 서울에서 미 육군 방첩대 요원으로 복무한 그는 1959년 감리교 선교사로 다시 한국을 찾았다. 연세대에서 강의하며 한국 사회 각계 인사들과 교류했다.

레이니 전 대사는 1977년 49세의 나이로 명문 사립대인 에모리대의 제17대 총장직을 맡았다. 약 16년간 총장으로 재직하면서 지미 카터 전 미국 대통령 등 국내외 저명인사를 교수진으로 영입하는 등 대학의 성장에 힘썼다. 이 시기 야권 지도자였던 김영삼·김대중 전 대통령을 초빙하는 등 한국의 민주화 인사들과도 교류했다.

레이니 전 대사는 북한의 핵확산금지조약 탈퇴 선언으로 1차 북핵 위기가 불거진 1993년 주한 미국대사로 부임했다. 4년간 대사로 재직하며 빌 클린턴 당시 대통령을 설득해 카터 전 대통령의 방북을 주선하는 등 북핵 위기 해결에서 중요한 역할을 했다.

대사 임기를 마치고 미국으로 돌아간 뒤인 1997년에도 미 대통령 대북 특사 자격으로 평양을 방문해 4자회담 개최와 대북 식량 지원 의제 등을 논의했다. 같은 해부터 2003년까지는 외교협회 한국태스크포스 공동의장을 맡았다.

그는 1996년 한미 우호 증진에 이바지한 공로로 ‘밴 플리트상’을 받았다. 연세대학교는 2013년 제임스 T 레이니 석좌교수직을 신설했다.

한국학자 스티븐 W 린턴은 뉴욕타임스와의 인터뷰에서 “역사는 그를 한반도 전체를 아우른 최초의 대사로 기억할 것”이라고 평가한 바 있다. 추모식은 오는 21일 애틀랜타에서 열린다.