군대에서 축구하다 ‘악’ 다리 다친 예비역 “국가유공자 아니지만 보훈보상대상자”

군 복무 중 부대 체육대회에서 축구를 하다 다친 예비역에 대해 보훈 당국이 보훈보상대상자로 인정하지 않은 처분은 위법하다는 법원의 판단이 나왔다.

16일 법조계에 따르면 전주지법 행정1단독(안좌진 부장판사)은 예비역 A씨가 전북 서부보훈지청장을 상대로 낸 보훈 보상대상자 요건 비해당 결정 처분 취소 청구 소송에서 “원고에 대한 보훈보상대상자 요건 비해당 결정 처분을 취소한다”고 판결했다.

다만 A씨가 함께 낸 국가유공자 요건 비해당 결정 취소 청구는 기각했다.

앞서 A씨는 육군 복무 중이던 2023년 12월27일 부대 체육대회 축구 시합 도중 왼쪽 다리와 골반 등을 다쳐 입원했다. A씨는 좌측 고관절 충돌 증후군, 관절와순 손상을 진단받고 수술대와 병상을 오가다가 2024년 10월 만기 전역했다.

전역 후 A씨는 국가유공자, 보훈보상대상자 등록을 신청했으나 보훈 당국이 ‘해당하지 않는다’며 받아들이지 않자 행정소송을 제기했다.

재판부는 A씨가 다친 축구 시합이 국가 수호나 안전보장, 국민의 생명·재산 보호와 관련된 직무 수행은 아니라는 점에서 국가유공자 요건에 해당하지 않는다고 봤다. 반면 보훈 보상대상자 자격은 인정해야 한다고 판시했다.

재판부는 “원고가 입은 부상은 자연 경과에 따른 점진적 악화가 아닌 외상에 의해 촉발된 것으로 보는 게 타당하며, 의료진 역시 원고의 부상을 ‘군 체육활동 중 외상 요인을 70%로 평가했다”면서 “이 사건의 상병은 원고의 군 복무와 상당한 인과관계가 있어 ‘보훈 보상대상자 비해당’ 처분은 위법하므로 취소해야 한다”고 밝혔다.