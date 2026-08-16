연휴 마지막날까지 남부지방 ‘쏟아붓는다’…비 그치면 다시 ‘찜통 더위’

광복절 연휴 마지막 날인 17일까지 전국 곳곳에 비가 이어지겠다. 특히 남부지방에는 돌풍과 천둥·번개를 동반한 강한 비가 쏟아지겠다.

기상청은 “17일까지 서해상에서 북동쪽으로 이동하는 저기압의 영향으로 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다”고 16일 예보했다. 중부지방의 비가 소강상태에 접어든 뒤에도 남부지방에는 강한 비가 이어질 것으로 예상된다.

특히 부산·울산과 경남 남해안·동부 내륙에는 17일 새벽까지 시간당 30~50㎜, 일부 지역은 50㎜ 이상의 비가 집중될 것으로 전망된다. 경남 중부 내륙과 경북 남부 동해안에도 새벽까지 시간당 20~30㎜, 제주도 산지에는 새벽부터 아침 사이 시간당 20~30㎜의 강한 비가 올 것으로 예상된다.

17일까지 예상 강수량은 부산·울산·경남 남해안 50~100㎜, 많은 곳은 150㎜ 이상이다. 경남 내륙과 대구·경북에는 20~70㎜, 많은 곳은 100㎜ 이상의 비가 내리겠다. 전남광주 동부 남해안은 20~60㎜, 제주도는 20~70㎜, 많은 곳은 산지 100㎜ 이상이 예상된다.

기상청은 “하층제트 영향이 강한 남해안, 지리산 부근에는 시간당 최대 50㎜ 이상의 비가 내리겠다”며 “야간 취약시간대 좁은 구역에 강한 비가 집중되는 만큼 호우 피해에 유의해야 한다”고 당부했다. 하층제트는 고도 3㎞ 이하에서 12㎧ 이상의 속도로 부는 강풍대를 말한다.

남부지방의 집중호우로 산사태 위험이 커지면서 대응 수위도 강화됐다. 산림청은 이날 오전 8시30분을 기해 전남광주와 부산·울산·경남의 산사태 위기경보를 ‘관심’에서 ‘주의’ 단계로 상향 발령했다.

남부지방에는 강풍도 예보됐다. 17일까지 남부지방을 중심으로 순간풍속 시속 55㎞ 안팎의 강한 바람이 불고, 남해안에는 순간풍속 시속 70㎞ 이상의 매우 강한 바람이 불 것으로 예상된다.

해상에서도 안전에 유의해야 한다. 남해 먼바다와 동해 먼바다를 중심으로 바람이 매우 강하게 불고 물결이 최고 3.5m까지 높게 일면서 풍랑특보가 확대될 가능성이 있다.

비가 그친 뒤에는 다시 무더위가 찾아온다. 17일 수도권과 충남, 전라권을 중심으로 최고체감온도가 33도 안팎까지 오를 것으로 전망된다. 일부 도심과 해안 지역에서는 밤사이 기온이 충분히 떨어지지 않아 열대야(밤 최저기온 25도 이상)가 나타날 가능성이 있다.

오후부터는 대기가 불안정해지면서 수도권을 포함한 전국 대부분 지역에 소나기가 내리겠다. 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 천둥·번개가 동반될 수 있어 안전사고에 유의해야 한다. 18일 오후에도 남부지방을 중심으로 소나기가 내리는 곳이 있겠다.