야스쿠니 참배·독도 문제 등 ‘아슬아슬’ 과거사…한·일 관계 리스크될까

이재명 대통령은 지난 15일 광복절 경축사에서 “친일 반민족 행위자가 부당 축적한 재산을 조사·환수해 확실한 책임을 묻겠다”면서도 한·일 협력을 언급했다. 다키이치 사나에 일본 총리는 패전일인 지난 15일 야스쿠니 신사에서 500m 떨어진 곳에서 비대면 참배했다. 국내 여론이 민감하게 반응하는 과거사 문제를 두고 양국 정상이 메시지 수위 조절에 나선 것으로 보이지만 과거사 문제가 양국의 경제·안보 협력에 리스크가 될 수 있다는 분석이 나온다.

다카이치 총리는 전날 자민당 총재 자격으로 야스쿠니 신사에서 공물 대금을 봉납했다. 그는 직접 참배 대신 신사에서 약 500m 떨어진 곳에서 참배하는 방식을 택했다. 다카이치 총리가 한국과 중국 등 주변국의 반발을 최소화하면서 일본 내 보수 지지층을 의식해 발언과 행동의 수위를 조절한 것으로 해석된다.

이 대통령은 전날 광복절 경축사에서 “친일 반민족 행위자가 부당 축적한 재산을 조사·환수해 역사에 대한 확실한 책임을 반드시 묻겠다”면서도 “한·일 협력이 어느 때보다 중요하다”고 밝혔다. 이 대통령은 “오늘까지도 과거의 상처와 고통을 안고 살아가고 있는 피해자와 유가족들이 계시다”며 일본군 ‘위안부’ 문제와 일본의 식민지배에 대한 사과를 담은 ‘김대중-오부치 선언’을 우회적으로 언급했다.

이 대통령은 과거사 문제를 거론하면서도 양국 관계를 고려해 메시지 수위를 조절한 것으로 보인다. 이원덕 국민대 일본학과 교수는 16일 통화에서 “이 대통령의 광복절 경축사에서도 (과거사 문제보다) 일본과의 미래 협력에 대한 비중이 상대적으로 높았다”며 “대일 전략 외교에 무게를 두고 있는 것”이라고 말했다.

이 대통령은 대선후보 시절부터 과거사 문제와 안보·경제 분야 협력을 투트랙으로 접근하겠다는 의사를 밝혀왔다. 취임 후 이시바 시게루 전 총리, 다카이치 총리와 약식 회동·정상회담 등을 포함해 7번 만나며 셔틀외교를 복원했다는 평가를 받았다.

양국 정상이 관계 유지를 위해 메시지 수위 조절을 하더라도 과거사 문제가 리스크가 될 가능성이 남아있다는 분석이 나온다. 과거사 문제는 양국의 국내 여론이 민감하게 반응하기 때문에 여론의 반발이 거세지면 한·미·일 경제안보 협력을 이어갈 정치적 명분이 줄어들기 때문이다.

다카이치 총리 취임 후 처음 참석한 전날 전몰자 추도식 식사 발언에도 반성의 메시지는 언급되지 않았다. 이시바 전 총리보다는 훨씬 후퇴한 입장을 추도사에 담은 것이다. 일본 내에서도 고이즈미 신지로 방위상의 지난 15일 야스쿠니 신사 참배를 언급하며 한·일 관계 악화를 우려하는 목소리가 나왔다. 아사히신문은 “한국과의 좋은 분위기가 끝날 수 있다”는 일본 외무성 관계자의 발언을 전했다.

일본이 독도의 영유권 주장을 반복하는 점 또한 위기 요인이다. 일본 정부는 지난 4일 발표한 방위백서에서도 독도를 ‘다케시마’라 표기하며 자국 영토 주장을 되풀이했다.

정부는 일본 정치권 인사들의 야스쿠니 신사 참배·공물 봉납을 두고 항의 메시지를 냈다. 외교부와 국방부는 지난 15일 주한일본대사관 총괄공사와 방위주재관을 각각 초치해 공개적으로 유감을 표명했다. 외교부는 “역사를 망각한 시대착오적 행위를 한 데 대해 개탄을 금할 수 없다”고 밝혔다.