울산서부·울산동부에 호우주의보 발령

기상청은 16일 오후 4시를 기해 울산서부·울산동부에 호우주의보를 발효했다고 밝혔다.

오후 6시엔 호우주의보가 울산 전역으로 확대됐다.

호우주의보는 3시간 강우량이 60㎜ 또는 12시간 강우량이 110㎜ 이상 예상될 때 발효된다.

우산을 써도 무릎 아래가 다 젖을 정도다. 계곡물 및 하천 범람 등 사고에 유의해야 한다.