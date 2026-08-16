[속보] 최민희, 서울·경기 경선서 1위…최고위원 누적 득표율 1위 탈환

더불어민주당 최고위원 후보인 최민희 의원이 16일 민주당 8·17 전당대회 서울·경기(수도권) 순회경선 권리당원 투표에서 득표율 1위를 기록했다. 최 의원은 누적 득표율 16.91%(25만9744표)로 1위 자리도 탈환했다.

민주당 중앙당 선거관리위원회는 이날 경기 수원시 수원종합운동장에 이어 경기 고양시 킨텍스에서 진행된 수도권 합동연설회 후 최 의원이 수도권 권리당원 투표에서 10만3683표를 득표했다고 밝혔다.

이성윤 의원이 이날 10만1448표를 얻어 2위를 기록했다. 한민수(9만7072표), 박선원(9만5546표), 서미화(9만2267표), 김용(9만465표), 임미애(3만7032표), 김영호(1만7873표) 후보가 뒤를 이었다.

전남광주·전북 경선에서 최 의원을 제치고 누적 득표율 1위에 올라섰던 박선원 의원은 누적 득표율 16.60%(25만5008표)를 얻어 이날 최 의원에게 다시 1위를 내어줬다. 두 후보 간 격차는 0.31%포인트(4736표)다.

현재 권리당원 투표 누적 득표율 기준, 최 의원과 박 의원의 뒤를 이어 서미화 의원 15.18%(23만3245표), 이성윤 의원 13.94%(21만4118표), 한민수 의원 13.77%(21만1479표)이 당선권에 들었다.

김용 후보는 누적 득표율 13.62%(20만9167표)를 얻어 당선권 밖인 6위로 내려앉았다. 임미애 의원 6.62%(10만1614표), 김영호 의원 3.37%(5만1731표) 순이었다.

최종 승자는 오는 17일 대전에서 열리는 전당대회에서 권리당원·대의원 투표(70%)와 국민여론조사(30%·민주당 지지층과 무당층 대상) 결과를 합산해 선출된다.