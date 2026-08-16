가습기살균제 피해자연대, 광화문 빈소 설치 두고 서울시와 대치···“투쟁 지속”

전국가습기살균제참사피해자연대가 고 서영철 피해자연대 대표의 빈소를 마련하기 위한 천막 설치를 두고 서울시와 7시간 넘게 대치했다.

16일 경향신문 취재를 종합하면 전국가습기살균제참사피해자연대는 이날 오전 11시부터 오후 6시30분쯤까지 서울 종로구 광화문광장에서 천막·테이블 등 설치를 두고 서울시와 대치했다.

김현수 피해자연대 사무처장은 “고인의 영정사진이 비를 맞고 있어 잠깐 천막을 치려는데 서울시 공무원이 막아섰다”고 말했다.

서울시는 “광화문광장은 ‘서울특별시 광화문광장의 사용 및 관리에 관한 조례’와 ‘공유재산 및 물품관리법’에 따라 서울시로부터 사전 사용허가를 받아야 한다”며 “16일 오후 5시30분 현재 해당 시설물 설치와 관련한 광화문광장 사용 허가 신청은 접수되지 않은 상태”라고 말했다.

피해자연대는 이날 더는 천막 설치를 시도하지 않는 쪽으로 의견을 모았다. 김 사무처장은 “서울시청에 정식으로 사용 허가를 신청할 것”이라고 말했다.

가습기살균제 피해자인 서 대표는 지난 11일 기흉이 발생해 서울대병원 응급센터를 찾았지만 69세의 나이로 사망했다. 그는 두 종류의 가습기살균제를 사용하다 호흡기 중증장애, 이형 협심증, 천식 등 질병을 얻었다. 서 대표는 그간 동료들에게 “내가 죽으면 장례를 치르지 말고 광화문광장에서 투쟁해달라”는 유언을 남겼다.

피해자연대는 지난 14일 광화문광장에서 기자회견을 열고 국가 책임 인정과 피해자·국민에 대한 공식 사과를 요구했다. 사회적참사특별조사위원회(사참위) 활동 종료로 중단된 진상규명을 재개할 것도 촉구했다. 연대는 “서 대표의 뜻을 이어받아 참사의 완전한 진상규명과 피해자들의 권리 회복이 이뤄지는 날까지 투쟁을 멈추지 않을 것”이라고 밝혔다.

피해자연대는 매일 광화문광장에서 1인 시위 등을 이어갈 계획이다.