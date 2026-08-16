“그저 입에 닿을 때 한 점 드시자!” 직전 연재 속 이 한마디의 저작권자는 박찬일 작가·요리사이다. 고창의 장어, 복분자뿐이랴. 그저 입에 닿을 때 한 점 드실 만한 식료품은 더 있다. 전복은 어떤가. 한 세대 전만 해도 전복은 그냥, 보기가 힘들었다. 품귀여서 비쌌다. 찌고, 데치고, 조리고, 지지고, 굽고, 볶고, 무치고, 말고, 회치고, 뜨고, 국 끓이고, 죽 쑤고, 젓 담그고, 쪄 말려 맛 들여 먹기는 한 해 한 번이 어려웠다. 귀해서 더 맛났다. 귀한 만큼 정성 들여 매만졌다. 껍데기는 박박, 테두리와 옆구리는 살살 또 꼼꼼히 닦아냈다. 찜은 반드시 황백지단, 실고추, 은행 한 알, 잣 세 알이 어울린 고명과 함께였다. 성장(盛裝)을 더하지 못한 전복이 전복인가. 그때는 찬기 하나를 꽉 다 채울 몸피여야 음식의 감으로 쳤다. 귀할 때에는 도리어 잔챙이가 우스웠다.



그러다 한 세대 만에 세상이 바뀌었다. 이제 사계절 양식장 전복이 난다. 중지 길이에 채 못 미치는 생물이 폭포처럼 쏟아진다. 오늘날 누구에게나 전복 한 마리씩은 제법 돌아간다. 고등어값, 오징어값에 견주어보면 ‘제법’이 허튼소리는 아닐 테다. 이윽고 씹어 보시라. 전복은 정말 여름만이 한철일까. 그럴 리 없다. 씹으며 그 풍미에 집중하면, 이제 계절보다 선도가 앞서는 식료품이 전복임을 단박에 깨닫게 된다.



물론 울릉도, 울산, 제주 해역에서 다섯 해 넘게 자란 자연산 전복은 따로다. 10년 가까이 자란 전복은 따로다. 썰지, 뜰지, 저밀지, 얹을 데가 석쇠냐 번철이냐, 진장에 꼿꼿이 조릴지, 슬쩍 데칠지, 쪄 무슨 옷을 입힐지 고민을 안기던 놈은 그런 놈이었다. 고민은 그런 놈 만나거든 하시라. 당장은, 보이는 대로 장바구니에 넣으시라. 그저 한 점 드시자, 입에 닿을 때! 양식 전복 품질 웬만하다.



30g 아래면 보글대는 찌개 뚝배기에 퐁당 빠뜨리면 그만이다. 미역국에 들어가면 국물의 품격이 달라진다. 전복은 미역과 다시마 등 해조류를 탐하며 자란다. 미역뿐만이 아니다. 다시마 바탕 채수에서는 그저 맑고 개운하고 삼삼한 가운데 목구멍에 넘길수록 혀에 감기는 전복국이 된다. 70g 위면 어떻게 지져도 볶아도 그냥 일품요리가 된다. ‘레토르트 미식’ 같은 조어가 가능하다면, 전복이 그 증거다.



예로부터 사람들은 그런 줄을 알았다. 1123년 고려에 사신으로 온 송나라 사람 서긍(1091~1153)은 고려 견문 보고서인 <선화봉사고려도경>에서 고려의 보통 사람들이 즐겨 먹는 수산물로 미꾸라지·조개류·진주조개·왕새우·무명조개·대게·굴·거북손·다시마와 함께 전복을 손꼽았다. 또는 일본 헤이조궁(平城宮) 터에서 나온 745년에 쓰인 목간에는 ‘탐라복(耽羅鰒)’ 곧 제주산 전복 세 글자가 선명하다. 10세기에 편찬된 고대 일본 법전인 <연희식(延喜式)>에도 탐라복이 등장한다.



서유구(1764~1845)의 <난호어목지>에 따르면 그때에는 지름 4~5치짜리 전복이 보통이었고 1자 가까운 생물도 있었다. 건전복은 기본이고, 얼음 채워 유통한 생물은 횟감으로서 진미였다.



이만한 내력을 지나 오늘이다. 물량을 회복한 만큼 음식문화의 회복 또한 바라지만 쉬운 소리는 아니다. 맛을 보고서야 그다음도 있겠다. 그래서 다시 속으로 되뇐다. 그저 입에 닿을 때 한 점 드시자.