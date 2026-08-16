축구의 신 울린 페널티킥의 신

월드컵 2경기 ‘뼈아픈 실축’ 메시 MLS 경기서도 막혀 3연속 ‘굴욕’ ‘3연패’ 마이애미, 동부 1위도 놓쳐

리오넬 메시(39·인터 마이애미)가 페널티킥을 3차례 연속 실축하는 좀처럼 보기 힘든 부진에 빠졌다. 인터 마이애미도 공식전 3연패를 당했다.



인터 마이애미는 16일 미국 테네시주 내슈빌의 지오디스 파크에서 열린 2026 미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 내슈빌 SC와의 원정 경기에서 1-4로 크게 졌다. 동부 콘퍼런스 1·2위 팀의 맞대결이었지만 후반에만 3골을 내주며 무너졌다.



부친상 이후 처음 선발 출전한 메시는 0-1로 뒤진 전반 23분 동점 기회를 잡았다. 페널티킥 키커로 나선 메시는 왼발로 골문 오른쪽 아래를 노렸지만 내슈빌 골키퍼 브라이언 슈와케에게 막혔다. 세르히오 레길론이 흘러나온 공을 골문에 넣었으나 페널티킥 전 페널티지역 안으로 들어간 것이 비디오 판독(VAR)에서 확인돼 득점이 취소됐다.



메시에게는 3번째 연속 페널티킥 실축이었다. 그는 2026 북중미 월드컵에서 아르헨티나 대표팀 소속으로 오스트리아와 조별리그, 이집트와 16강전에서 잇따라 페널티킥을 넣지 못했다. ESPN 리서치에 따르면 메시가 페널티킥 3개를 연속으로 실패한 것은 2014년 이후 12년 만이다. MLS에서 페널티킥을 놓친 것도 지난해 9월 이후 처음이다.



현지 언론도 메시의 이례적인 페널티킥 부진에 주목했다. ESPN은 경기 결과보다 ‘메시의 3연속 페널티킥 실축’을 제목으로 앞세우며 2014년 이후 처음 나온 기록이라고 강조했다.



AFP는 이번 페널티킥을 ‘약한 슈팅’으로 평가하면서 “메시가 세운 높은 기준에 비하면 페널티킥 기록은 좋지 않다”고 지적했다. 아르헨티나 유력지 라 나시온 역시 슈와케가 메시의 ‘힘없는 슈팅’을 막아냈다며 이날을 메시가 끝내 좌절한 경기로 표현했다. 인터 마이애미는 리그스컵에서 몬테레이와 클루브 레온에 잇따라 패한 데 이어 내슈빌전까지 내주며 공식전 3연패에 빠졌다. MLS에서 이어오던 무패 행진도 끝났다. 이날 승리하면 내슈빌을 제치고 동부 콘퍼런스 선두로 올라설 수 있었지만 오히려 내슈빌이 승점 43점, 인터 마이애미가 38점이 되면서 격차는 5점으로 벌어졌다.



메시는 지난 8일 아버지 호르헤 메시가 세상을 떠난 뒤 몬테레이전에 결장했다. 이후 레온전에서 후반 교체로 복귀했고, 이날 부친상 이후 처음 선발로 나섰다.

