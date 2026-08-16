고 김남윤 교수 바이올린, ‘후학’에 물려준다

금호악기은행이 관리·심사·대여 재능있는 젊은 연주자에 무상으로

김남윤 한국예술종합학교 명예교수가 생전에 사용하던 바이올린이 청년 연주자들에게 돌아간다.



금호문화재단은 지난 14일 서울 서대문구 금호아트홀 연세 스튜디오에서 김 교수의 바이올린 기부 협약식을 열었다고 밝혔다. 해당 악기는 금호악기은행이 관리하며, 오디션이나 자체 심사 등을 거쳐 재능 있는 젊은 바이올리니스트에게 무상 대여될 예정이다.



바이올린은 김 교수가 2023년 별세한 후 자녀들이 보관해오다 모친과 오랜 인연을 이어온 금호문화재단에 기증하기로 결정한 것으로 전해졌다.



40여년간 후학 양성에 매진하며 ‘한국 바이올린계의 대모’로 불린 김 명예교수는 1974년 스위스 티보바가 국제 콩쿠르에서 우승하며 세계적인 연주자로 입지를 다졌다. 1977년 28세 때 경희대 음악대학 교수로 취임해 교육자의 길에 들어섰고, 이후 서울대를 거쳐 1993년 한국예술종합학교 음악원 창설 멤버로 합류했다. 한예종에서는 기악과 교수와 영재교육원장을 지냈으며 명예교수로 위촉됐다.



2001년에는 한국 연주자로는 처음으로 퀸 엘리자베스 콩쿠르 심사위원으로 초청받았고, 이후 파가니니 콩쿠르, 시벨리우스 콩쿠르, 차이콥스키 콩쿠르 등 여러 국제 콩쿠르에서 심사위원으로 활동했다.



이런 공로를 인정받아 2005년 금호음악스승상, 난파음악상, 한국음악평론가상, 대한민국예술원상 등을 수상했고, 2022년에는 은관문화훈장을 받았다.

