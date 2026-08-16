창간 80주년 경향신문

YS 때 ‘북핵 위기 해결 주도’ 레이니 전 대사 별세

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

김영삼 정부 시절 1차 북핵 위기 해결에 주도적 역할을 한 제임스 레이니 전 주한 미국대사가 지난 13일 별세했다.

미국 조지아주 애틀랜타의 에머리대학은 레이니 전 대사가 이날 애틀랜타 자택에서 별세했다고 밝혔다.

레이니 전 대사는 1993년 주한 미국대사로 부임하기 전 에머리대 총장을 지냈다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

YS 때 ‘북핵 위기 해결 주도’ 레이니 전 대사 별세

입력 2026.08.16 20:24

수정 2026.08.16 20:26

펼치기/접기
  • 최경윤 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가

미군·선교사·대사로 한국과 인연

1997년 특사 자격으로 평양 방문

YS 때 ‘북핵 위기 해결 주도’ 레이니 전 대사 별세

김영삼 정부 시절 1차 북핵 위기 해결에 주도적 역할을 한 제임스 레이니 전 주한 미국대사가 지난 13일(현지시간) 별세했다. 향년 98세.

미국 조지아주 애틀랜타의 에머리대학은 레이니 전 대사가 이날 애틀랜타 자택에서 별세했다고 밝혔다. 레이니 전 대사는 1993년 주한 미국대사로 부임하기 전 에머리대 총장을 지냈다.

1927년 아칸소주에서 태어난 그는 20세 무렵 한국과 처음 인연을 맺었다. 당시 예일대에서 경제학을 공부하던 레이니 전 대사는 재학 중 군에 입대해 1947년 한국으로 파견됐다.

서울에서 미 육군 방첩대 요원으로 복무한 그는 1959년 감리교 선교사로 다시 한국을 찾았다. 연세대에서 강의하며 한국 사회 각계 인사들과 만났다.

레이니 전 대사는 1977년 49세의 나이로 명문 사립대인 에머리대의 제17대 총장직을 맡았다. 약 16년간 총장으로 재직하면서 지미 카터 전 미국 대통령 등 국내외 저명인사를 교수진으로 영입하는 등 대학의 성장에 힘썼다. 이 시기 야권 지도자였던 김영삼·김대중 전 대통령을 초빙하는 등 한국의 민주화 인사들과도 교류했다.

레이니 전 대사는 북한의 핵확산금지조약 탈퇴 선언으로 1차 북핵 위기가 불거진 1993년 주한 미국대사로 부임했다. 4년간 대사로 재직하며 빌 클린턴 당시 대통령을 설득해 카터 전 대통령의 방북을 주선하는 등 북핵 위기 해결에서 중요한 역할을 했다.

대사 임기를 마치고 미국으로 돌아간 뒤인 1997년에도 미 대통령 대북 특사 자격으로 평양을 방문해 4자회담 개최와 대북 식량 지원 의제 등을 논의했다. 같은 해부터 2003년까지는 외교협회 한국태스크포스 공동의장을 맡았다.

추모식은 오는 21일 애틀랜타에서 열린다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글