YS 때 ‘북핵 위기 해결 주도’ 레이니 전 대사 별세

미군·선교사·대사로 한국과 인연 1997년 특사 자격으로 평양 방문

김영삼 정부 시절 1차 북핵 위기 해결에 주도적 역할을 한 제임스 레이니 전 주한 미국대사가 지난 13일(현지시간) 별세했다. 향년 98세.



미국 조지아주 애틀랜타의 에머리대학은 레이니 전 대사가 이날 애틀랜타 자택에서 별세했다고 밝혔다. 레이니 전 대사는 1993년 주한 미국대사로 부임하기 전 에머리대 총장을 지냈다.



1927년 아칸소주에서 태어난 그는 20세 무렵 한국과 처음 인연을 맺었다. 당시 예일대에서 경제학을 공부하던 레이니 전 대사는 재학 중 군에 입대해 1947년 한국으로 파견됐다.



서울에서 미 육군 방첩대 요원으로 복무한 그는 1959년 감리교 선교사로 다시 한국을 찾았다. 연세대에서 강의하며 한국 사회 각계 인사들과 만났다.



레이니 전 대사는 1977년 49세의 나이로 명문 사립대인 에머리대의 제17대 총장직을 맡았다. 약 16년간 총장으로 재직하면서 지미 카터 전 미국 대통령 등 국내외 저명인사를 교수진으로 영입하는 등 대학의 성장에 힘썼다. 이 시기 야권 지도자였던 김영삼·김대중 전 대통령을 초빙하는 등 한국의 민주화 인사들과도 교류했다.



레이니 전 대사는 북한의 핵확산금지조약 탈퇴 선언으로 1차 북핵 위기가 불거진 1993년 주한 미국대사로 부임했다. 4년간 대사로 재직하며 빌 클린턴 당시 대통령을 설득해 카터 전 대통령의 방북을 주선하는 등 북핵 위기 해결에서 중요한 역할을 했다.



대사 임기를 마치고 미국으로 돌아간 뒤인 1997년에도 미 대통령 대북 특사 자격으로 평양을 방문해 4자회담 개최와 대북 식량 지원 의제 등을 논의했다. 같은 해부터 2003년까지는 외교협회 한국태스크포스 공동의장을 맡았다.



추모식은 오는 21일 애틀랜타에서 열린다.

