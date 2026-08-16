우주항공청 첫 홍보대사에 그룹 ‘빅뱅

그룹 빅뱅(사진)이 우주항공청 초대 홍보대사로 위촉됐다.



빅뱅은 앞으로 대한민국 우주항공의 미래 비전과 주요 정책을 알리는 홍보 활동을 할 예정이다. 우주항공청이 홍보대사를 위촉한 것은 2024년 출범 이후 처음이다. 우주항공청은 “국민과 함께 대한민국 우주항공의 새로운 도전을 만들어가기 위해 빅뱅을 홍보대사로 위촉했다”며 “다양한 소통 활동으로 우주항공에 대한 국민의 관심과 참여를 넓혀가겠다”고 밝혔다.

