마도식 원로 영화배우 별세

악역 연기로 유명한 원로 영화인 마도식씨(본명 우상익)가 지난 14일 서울 국립중앙의료원에서 별세했다고 연합뉴스가 보도했다. 향년 82세. 고인은 1944년 7월4일(음력) 충북 괴산에서 태어났다. 데뷔작은 1965년 개봉한 최훈 감독의 <밤에 핀 해바라기>다. <돌아이>(1985), <악인의 계곡>(1974) 등 여러 영화에 조연이나 단역으로 출연했다. 주로 악인 역을 맡았다. 한국영상자료원 자료를 보면, 그는 “지금까지 출연한 다수의 영화에 오랫동안 악역을 주로 해왔다. 본래의 성격과는 매우 다르지만 이러한 역할에 익숙해져 있다. 다음에는 악명 높지만 의리 있는 보스 역할을 해보고 싶다”고 했다.

