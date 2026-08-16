LG ‘몸체’+엔비디아 ‘두뇌’…이족보행 휴머노이드 로봇 내년 초 공개

안전성 입증·비용 경쟁력 등 숙제 AI팩토리·모빌리티도 협력 강화

LG가 개발한 몸체에 엔비디아의 두뇌를 가진 휴머노이드 로봇이 내년 1분기 공개된다. 두 회사의 ‘피지컬 AI’ 동맹이 본격적으로 가시화하는 셈이다.



LG와 엔비디아는 13일(현지시간) 미국 캘리포니아주 엔비디아 본사에서 전략적 사업 협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 행사에는 구광모 (주)LG 대표와 주요 계열사 최고경영자(CEO)들, 젠슨 황 엔비디아 CEO 등이 참석했다.



LG는 내년 1분기 중 공개를 목표로 이족보행 휴머노이드를 개발한다. 휴머노이드에는 엔비디아의 로봇용 컴퓨팅 플랫폼 ‘젯슨 토르’와 휴머노이드 파운데이션 모델 ‘아이작 그루트’, 통합 안전시스템 ‘헤일로스 포 로보틱스’가 적용된다.



LG전자 액추에이터와 LG이노텍 센서, LG에너지솔루션 배터리도 탑재한다. 엔비디아가 로봇의 ‘뇌’, LG가 로봇의 손·발·동력 등 몸체를 구성하는 식이다.



한편 LG는 올해 안에 기존 로봇 ‘LG 클로이드’를 미 테네시주 세탁기 생산라인에 투입해 실증에 나선다. 또 LG CNS의 로봇 플랫폼 ‘피지컬웍스’를 기반으로 작업 데이터의 수집·생성·학습을 아우르는 ‘로봇 데이터 팩토리’를 구축한다.



AI 팩토리 분야에서 양사의 구체적 협력 방안도 나왔다.



엔비디아의 AI 팩토리 플랫폼인 ‘DSX’에 LG전자의 냉각 기술, LG에너지솔루션의 배터리, LG CNS·LG유플러스의 설계·운영 역량과 LS의 전력 솔루션을 결합한다.



내년 상반기 엔비디아의 차세대 AI 플랫폼 ‘베라 루빈’을 적용해 시설을 구축하고, 2028년 상반기에는 충남 천안에 80㎿(메가와트) 규모로 확대한다.



또한 모빌리티 분야에서는 엔비디아의 ‘드라이브 하이페리온’을 기반으로 ‘인공지능정의차량’(AIDV)을 위한 고성능 컴퓨팅 플랫폼을 개발한다. 기존 차량용 인포테인먼트 중심이던 전자장비 사업을 자율주행과 차량 내 AI 서비스로 확장해 체질을 개선하는 것이다.



다만 휴머노이드 상용화를 위해서는 작업 정확도와 안전성 등을 입증해야 한다. 비용 경쟁력도 관건이다.



구 대표는 “양사의 협업이 속도를 내면서 AI 팩토리, 피지컬 AI, 모빌리티 분야에서 함께할 과제가 명확해졌다”며 “산업을 선도하는 레퍼런스 구축을 통해 AI 확산을 가속화하겠다”고 밝혔다.

