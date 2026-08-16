일주일 남은 종합특검…김건희·원희룡 등 막바지 처분 ‘주목’

‘윤 격노 은폐’ 황유성·문연철 등 처분 미결정 ‘수십명’ 주중 기소 21일 수사 마무리 후 24일 발표

권창영 2차 종합특검의 수사기간이 오는 23일 종료된다. 특검이 김건희 여사, 원희룡 전 국토교통부 장관, 홍장원 전 국가정보원 1차장 등 주요 수사 대상들을 어떻게 처분할지 관심이 쏠린다.



16일 법조계에 따르면 특검팀은 오는 21일까지 막바지 수사를 한 뒤, 24일 최종 수사 결과를 발표할 예정이다. 특검법상 수사 기간은 23일까지지만 주말 전 기소 여부를 정하는 통상의 수사 실무에 따라 21일에 수사를 마무리할 것으로 보인다.



특검이 아직 처분을 결정하지 않은 이들은 수십명에 달한다. 관저 이전 특혜 의혹과 관련해선 의혹의 ‘키맨’ 김태영 21그램 대표와 ‘정점’ 김건희 여사가 아직 기소되지 않았다. 특검은 김 대표가 관저 공사 자격이 없음에도 김 여사와 친분이 있는 점을 이용해 공사를 수주한 뒤, 고가 의류를 선물하면서 예산 배정 등 각종 편의를 청탁했다고 의심한다.



특검은 관저 이전 문제에 대한 감사원의 ‘봐주기 감사’ 의혹과 관련해 감사원 손모 과장과 최재혁 전 행정안전감사국장도 아직 처분하지 않았다. 이들은 유병호 당시 감사원 사무총장(현 감사위원)에게 21그램에 대한 감사를 축소하라는 지시를 받고 이를 이행한 혐의를 받는다. 특검은 지난 6월 손 과장에 대한 구속영장을 청구했으나 법원이 기각했다.



국정원의 내란가담 의혹도 아직 수사 중이다. 특검은 우방국에 계엄 정당화 메시지를 전달한 혐의로 윤석열 전 대통령과 신원식 전 국가안보실장, 김태효 전 국가안보실 1차장을 기소했다. 특검은 국정원이 국가안보실의 요청을 받고 미국 중앙정보국(CIA)을 만난 사실을 확인해 지휘선상에 있던 홍장원 전 국정원 1차장을 피의자로 입건해 수사하고 있다.



특검은 계엄 당일 국정원 정무직 회의에 참석한 조태용 전 국정원장, 홍 전 1차장, 황원진 전 2차장, 윤오준 전 3차장, 김남우 기조실장 등에 대해서도 기소를 검토하고 있다. 특검은 김 전 실장이 계엄 선포 이후 ‘파견 연락관 명단’을 만든 사실도 확인했다고 밝혔다.



해병대 채모 상병 순직 당시 윤 전 대통령의 격노 의혹을 은폐하는 데 가담한 혐의를 받는 황유성 전 방첩사령관과 문연철 당시 해병대사령부 방첩부대장(대령)도 이번주 중 기소할 것으로 보인다.



김지미 특검보가 수사를 지휘하는 ‘양평 고속도로 종점 특혜 변경 의혹’ ‘도이치모터스 수사무마 의혹’ 사건 처분에도 관심이 쏠린다. 김 특검보는 원 전 장관, 이창수 전 서울중앙지검장 등 핵심 관계자를 소환하는 등 수사를 진행했는데 아무도 신병 확보에 나서지 못했다. 김 특검보는 6명 정도를 기소할 방침이라고 밝혔다.

