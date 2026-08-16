“이재명 독재 연장하려는 개헌 막을 것”…장동혁, 광복절 ‘올공’ 집회 나와 총공세

국힘 “연임 포기, 먼저 선언해야” 개헌 찬성 의원 포섭 의혹도 제기

장동혁 국민의힘 대표가 광복절인 지난 15일 서울 잠실 올림픽공원 집회에 참석해 “자기 한목숨 살리려고 대한민국을 버리겠다는 이재명의 연임 개헌만큼은 반드시 막아내야 되지 않겠느냐”고 말했다. 여권의 개헌 논의를 이재명 대통령의 임기 연장용으로 규정해 보수 결집을 유도하겠다는 전략으로 풀이된다.



16일 국민의힘에 따르면, 장 대표는 전날 이승만 전 대통령의 얼굴이 새겨진 목걸이를 착용하고 올림픽공원 집회에 참석했다.



장 대표는 이 자리에서 “(이 전 대통령은) 국민 참정권이 대한민국과 헌법의 기초임을 이미 천명했다”며 “독재를 몰아내고 민주주의를 세우고자 우리 선조들이 목숨을 바쳤는데, (이 대통령은) 대한민국에 독재를 연장하겠다는 개헌을 추진하고 있다”고 말했다.



집회에는 조배숙·박대출·정희용·이인선·박성민·강명구·구자근·신동욱·박준태·김장겸·이진숙·김민전·최보윤·김대식·조승환·윤용근·박충권 등 18명의 현역 의원이 참석했다.



장 대표는 이날 페이스북에 “올공에 모인 시민들은 독재를 거부한다. 당연히 독재를 위한 연임 개헌도 거부한다”며 “국민을 버린 대통령, 이미 대통령이 아니다. 국민을 버린 대통령, 올공의 시민들이 거부한다”고 적었다.



국민의힘은 이 대통령에게 개헌을 논의하기 전에 연임하지 않겠다고 먼저 선언하라고 촉구하고 있다. 최보윤 수석대변인은 국회에서 기자들과 만나 “개헌 논의에 앞서 이 대통령이 연임하지 않겠다는 입장을 밝히라고 재차 요구했다”며 “그렇지만 이 대통령과 민주당이 침묵하고 있다”고 말했다.



이 대통령은 지난달 4일 김태호 국민의힘 의원 등 여야 의원들과, 지난 6월에는 주호영·박덕흠 국민의힘 의원 등과 골프 회동을 했다. 김 의원은 이날 페이스북에 “현직 대통령이 개헌을 추진하려면 ‘이번 개헌으로 어떠한 임기상의 이익도 얻지 않겠다’고 명확하게 선언하는 것이 개헌의 진정성을 높이는 출발점이 될 수 있다”고 적었다.



박성훈 국민의힘 수석대변인은 전날 이 대통령이 최근 자당 의원들과 잇따라 골프 회동을 한 것을 두고 “국민의힘 의원 중 개헌에 찬성하는 일부 의원들을 포섭하려는 꼼수”라고 비판했다.

