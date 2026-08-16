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본문 요약

북한군 수 명이 최근 동부전선 군사분계선을 침범해 군 당국이 경고사격을 한 것으로 나타났다.

북한군의 MDL 침범에 따른 한국군의 경고사격 대응은 올해 들어 처음이다.

16일 군 당국 등에 따르면, 지난주 중 동부전선에서 북한군 여러 명이 MDL을 침범했고, 한국군이 작전 수행 절차에 따라 경고방송 및 경고사격을 실시했다.

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북한군, 동부전선 MDL 또 침범…군, 올 들어 첫 경고사격 후 퇴각

입력 2026.08.16 21:13

  • 강연주 기자

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철책·지뢰 작업에 반복 우려

북한군 수 명이 최근 동부전선 군사분계선(MDL)을 침범해 군 당국이 경고사격을 한 것으로 나타났다. 북한군의 MDL 침범에 따른 한국군의 경고사격 대응은 올해 들어 처음이다.

16일 군 당국 등에 따르면, 지난주 중 동부전선에서 북한군 여러 명이 MDL을 침범했고, 한국군이 작전 수행 절차에 따라 경고방송 및 경고사격을 실시했다. 경고사격 이후 북한군 병력은 즉시 북상했으며, 이외의 특이 동향은 없는 것으로 전해졌다.

군 당국은 이번에 MDL을 침범한 북한군을 단순 순찰 병력으로 보고 정확한 침범 경위와 의도를 분석 중이다. 한국군은 교전수칙에 따라 북한군이 MDL에 근접하는 등 침범 징후를 보이면 경고방송을 하고, MDL을 실제로 침범할 경우 경고사격을 통해 퇴거 조치하고 있다.

북한의 국경선화 작업의 여파라는 해석도 나온다. 북한은 김정은 국무위원장이 2023년 12월 남북을 적대적 두 국가 관계로 규정한 뒤 2024년 4월부터 MDL 일대에서 불모지 조성, 철책 설치 등 작업을 이어왔다.

최근엔 북한 측 철조망과 MDL 간 이격거리가 80~90m에 불과한 구간에서도 작업이 진행된 것으로 나타났다. 지뢰 매설을 위한 북한의 불모화 작업도 MDL의 5~10m 앞까지 진행한 것으로 알려졌다.

북한군은 국경선화 작업 과정에서 빈번히 MDL을 침범해 남하해왔다. 지난해 발생한 북한군의 MDL 침범 사례만 총 17차례에 달한다.

국방부는 MDL 인근에서 이뤄지는 북한의 국경선화 작업이 정전협정 위반이라고 본다. 정전협정은 ‘쌍방(남북)은 비무장지대(DMZ) 내에서 어떠한 적대행위도 감행하지 못한다’고 규정하고 있다. DMZ는 MDL을 중심으로 남북 각각 2㎞ 구간에 설치된 완충지대로 정전협정에 따라 관리·통제를 받는다.

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