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최민희 1위 탈환, 이성윤·한민수 ‘당선권’…‘팀정청래’ 최고위 수석·과반 석권 가능성

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본문 요약

더불어민주당 8·17 전당대회 전국 순회경선을 마친 16일 최민희 의원이 최고위원 선거에서 전국 누적 득표율 16.91%로 1위를 차지했다.

최 의원을 포함해 친정청래 후보인 이성윤·한민수 의원이 모두 당선권에 들며 친청 의원들이 최고위 과반을 차지할 가능성이 높아졌다.

이날 종료된 경기·서울 지역 경선을 포함해 전국 개표 결과를 합산한 결과, 최 의원은 총 25만9744표를 얻어 누적 집계 1위를 기록했다.

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최민희 1위 탈환, 이성윤·한민수 ‘당선권’…‘팀정청래’ 최고위 수석·과반 석권 가능성

입력 2026.08.16 21:21

수정 2026.08.16 21:23

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최, 누적 16.9%…박선원과 0.3%P 차

최민희 더불어민주당 취고위원 후보가 16일 경기 수원종합운동장 실내체육관에서 열린 ‘민주당 당대표·최고위원 후보자 경기 합동연설회’에서 후보 연설을 하고 있다. 권도현 기자

최민희 더불어민주당 취고위원 후보가 16일 경기 수원종합운동장 실내체육관에서 열린 ‘민주당 당대표·최고위원 후보자 경기 합동연설회’에서 후보 연설을 하고 있다. 권도현 기자

더불어민주당 8·17 전당대회 전국 순회경선을 마친 16일 최민희 의원이 최고위원 선거에서 전국 누적 득표율 16.91%로 1위를 차지했다. 1위 자리를 두고 경쟁한 박선원 의원은 16.60%를 얻어 0.3%포인트 표차로 2위에 올랐다. 최 의원을 포함해 친정청래(친청) 후보인 이성윤·한민수 의원이 모두 당선권에 들며 친청 의원들이 최고위 과반을 차지할 가능성이 높아졌다.

이날 종료된 경기·서울 지역 경선을 포함해 전국 개표 결과를 합산한 결과(대구·경북·경남 지역 가중치 5% 미반영), 최 의원은 총 25만9744표(16.91%)를 얻어 누적 집계 1위를 기록했다. 박 의원이 25만5008표(16.60%)를 득표해 뒤를 이었다. 서미화 의원이 23만3245표(15.18%), 이 의원이 21만4118표(13.94%), 한 의원이 21만1479표(13.77%)를 얻어 최고위원 당선권인 3~5위에 들었다. 김용 전 민주연구원 부원장이 20만9167표(13.62%), 임미애 의원이 10만1614표(6.62%), 김영호 의원이 5만1731표(3.37%)로 그 뒤를 이었다.

최 의원은 최다득표자를 의미하는 수석최고위원 자리를 두고 박 의원과 치열한 접전을 벌인 끝에 1위에 올랐다. 두 사람은 이날 경기·서울 연설회에서도 상대 계파를 두고 네거티브 공세를 이어갔다.

최 의원은 경기 연설회에서 “이해찬 정신으로 민주당을 지키려는 정청래를 지켜달라”며 지지층 결집에 나섰다. 박 의원은 서울 연설회에서 정 의원을 겨냥해 “유시민의 저주에 단 한마디도 못하면서, 대통령을 지금 지키지 못하면서 의리(라고 하는데), 배신이 저릿저릿하다”고 말했다.

이른바 ‘팀정청래’ 후보들은 이날 수도권 경선에서 역전하며 최고위 내 친청 다수 구도가 만들어질 가능성을 높였다. 이날 경기·서울 경선에서 최 의원이 10만3683표(16.31%), 이 의원이 10만1448표(15.96%)를 득표하며 1~2위를 기록해 다른 지역 경선보다 높은 득표율을 보였다. 당선권에 든 박 의원은 9만5546표(15.03%), 한 의원은 9만7072표(15.27%), 서 의원은 9만2267표(14.52%)를 얻었다.

김 전 부원장은 전날 호남 경선 결과 한 의원을 누르고 4위에 올랐으나 이날 결과가 뒤집혔다. 김 전 부원장과 5위를 두고 접전을 펼치던 이 의원은 이날 수도권에서 득표 2위가 되며 크게 역전했고 누적 집계에서 4위에 올랐다. 김 전 부원장은 누적 집계에서 6위로 내려앉았다.

다만 17일 전당대회 당일 대의원 투표와 국민여론조사 결과 발표가 남은 만큼 마지막에 뒤집힐 수 있다는 전망도 나온다. 국민여론조사는 30%가 반영된다.

당대표에 출마한 김민석·정청래 의원은 모두 5위권 접전을 펼치는 최고위원 후보에 대한 지지를 몰아달라며 호소해왔다. 김 의원은 지난 15일 호남 경선을 앞두고 페이스북에서 “최고위원 다섯 중 최소 셋은 손발이 맞아야 한다”며 “아무리 생각해도 김용이 꼭 필요하다”고 밝혔다. 정 의원은 지난 9일 자신의 유튜브 채널에서 이성윤 의원과 생방송을 진행하며 “이 의원 꼭 지지해주십사 간곡히 부탁드린다”고 말했다.

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