김민석 연승…민주당 대표 ‘유력’

17일 대전서 8·17 전당대회

서울·경기 당원투표 46.66%

정청래에 0.38% 차이 앞서며

누적 득표율 49.91% 1위 수성

정 의원, 막판 추격 제동 걸려

더불어민주당 8·17 전당대회 순회경선을 마친 16일 당대표 후보인 김민석 의원이 누적 득표율 49.91%를 얻으며 1위에 올랐다. 정청래 의원은 41.50%, 송영길 의원은 8.57%를 얻었다. 김 의원은 권리당원의 70%가 몰린 호남과 수도권에서 모두 정 의원보다 앞서며 사실상 당선이 유력한 상황이다.



소병훈 민주당 중앙당 선거관리위원장은 이날 경기 고양시 킨텍스에서 열린 서울·경기 순회경선 개표 결과 발표에서 김 의원이 두 지역에서 46.66%(14만8245표)를 득표했다고 밝혔다. 정 의원은 46.28%(14만7038표), 송 의원은 7.05%(2만2410표)를 얻었다. 수도권 지역 합산 선거인단 수는 58만3638명으로, 경기 투표율은 54.48%, 서울 투표율은 54.37%로 집계됐다.



마지막 순회경선 지역인 서울·경기까지 포함한 누적 득표수는 김 의원이 38만3373표로 전체의 49.91%를 얻었다. 정 의원은 31만8806표(41.51%), 송 의원은 6만5874표(8.58%)였다. 이는 권리당원 투표 결과를 단순 합산한 수치로, 최종 결과에 적용되는 경남·대구·경북 지역 가중치 5%는 반영되지 않았다.



최종 승자는 17일 대전에서 열리는 전당대회에서 권리당원·대의원 투표(70%)와 국민여론조사(30%) 결과를 합산해 선출된다. 1순위 과반 득표자가 없을 경우 3위 후보를 1순위로 투표한 유권자의 2순위 표를 1·2위 후보자에게 각각 배분하는 선호 투표로 최종 승자를 가린다.



김 의원은 지난 15일 전남광주·전북(호남) 권리당원 투표에서 득표율 57.54%로 정 의원(32.65%)을 24.89%포인트 차이로 크게 앞서며 누적 득표율 52.21%를 기록했다. 그러나 수도권에서 박빙의 승부가 펼쳐지며 누적 득표율은 다시 절반 밑으로 내려갔다. 김 의원과 정 의원의 누적 득표율 격차는 직전 14.07%포인트에서 8.4%포인트로 좁혀졌다.



그러나 현재까지 김 의원의 누적 득표율이 과반에서 불과 0.09%포인트가 모자란 상황인 만큼 선호투표 없이 과반 승리를 할 가능성도 남아 있다. 선거 기간 김 의원은 민주당과 무당층을 대상으로 한 국민여론조사에서 정 의원을 줄곧 앞서온 것으로 나타났다.



정 의원 측은 수도권과 국민여론조사에서 10%포인트 차로 앞설 경우 막판 역전이 가능하다고 판단해왔다. 이날 수도권에서도 호남에서 얻은 표차를 뒤집지 못하면서 막판 추격에 제동이 걸렸다.



정 의원은 이날 페이스북에 “농부는 밭을 탓하지 않는다”며 “적게 주시든 많이 주시든 그저 감사할 따름”이라고 적었다. 김 의원은 “단 한 표의 무게도 잊지 않겠다”고 밝혔다.

