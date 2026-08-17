보석 중 계속 “윤 어게인” 외치는 전광훈…‘보석 조건 강화’ 요구에 석달째 미응답한 법원

12·3 내란 직후 발생한 서울서부지법 폭동 사태의 배후로 지목돼 재판 중인 전광훈 사랑제일교회 목사가 광복절 집회를 열고 윤석열 전 대통령의 12·3 내란을 정당화하는 주장을 폈다. 전 목사의 보석 허용 조건에 ‘집회 참가 제한’을 추가해야 한다는 검찰의 요청에 법원은 세달째 결론을 내리지 않고 있다.

16일 경향신문 취재를 종합하면 전 목사가 주축으로 이끄는 ‘대한민국 바로 세우기 국민운동본부‘(대국본)·자유통일당 등 단체는 광복절인 전날 서울 광화문광장에서 ‘국민저항권 8·15 광화문 1000만 국민대회’ 집회를 열었다. 경찰 비공식 추산으로 약 3만여명이 모였고 모스 탄 전 미국 리버티대 교수, 전한길 전한길뉴스 대표 등 극우 성향 인사들이 다수 참석했다.

전 목사는 집회 연설에서 “계엄령 때문에 살아난 대한민국”이라며 12·3 내란을 정당화하는 주장을 폈다. 그는 “국민저항권을 통해 부정선거를 철저히 규명하고 책임자를 처벌하며, 국민이 납득할 수 있는 재선거를 요구하는 제2의 광복 운동을 실현하자”고도 주장했다.

전 목사는 서울서부지법 폭동 사태의 배후로 지목돼 재판을 받고 있다. 그는 지난해 1월 ‘국민저항권으로 반국가세력을 처단해야 한다’는 취지의 발언을 통해 지지자들을 서부지법에 무단 침입하게 하고, 이를 막던 경찰관들을 폭행하게 한 혐의(특수건조물침입교사·특수공무집행방해교사 등)를 받는다.

전 목사는 지난 2월 구속 상태로 재판에 넘겨졌지만 지난 4월 법원에서 ‘사건 관계자 접촉 금지’ 등을 조건으로 보석이 허용돼 풀려났다. 이후 전 목사는 극우 성향의 각종 집회에서 예배 설교 방식 등으로 ‘윤 어게인’ 같은 정치적 발언을 이어왔다.

검찰은 보석 상태에서 전 목사의 집회 주도 행위가 문제라고 보고 있다. 검찰은 지난 5월 전 목사 재판에서 “피고인이 법정에서 주장할 내용을 집회의 방식으로 불특정 다수에게 공개적 발언을 하는 것은 정범들에게도 직·간접적 영향을 줄 수 있다”고 밝혔다.

검찰은 그러면서 전 목사의 보석 조건에 ‘집회 참가 제한’을 추가해야 한다는 의견서를 재판부에 제출했다. 재판부는 검찰 의견서를 접수하고 약 세달 동안 이에 대한 판단을 공개적으로 밝히지 않고 있다.

과거 전 목사는 보석 조건을 위반해 재수감된 바 있다. 그는 2020년 21대 총선을 앞두고 광화문 집회 등에서 사전 선거운동을 한 혐의 등으로 그해 2월 구속됐다. 그는 2개월 뒤 법원의 보석 결정으로 석방됐지만 같은해 8월 방역 수칙을 위반한 대규모 집회를 열었다. 이에 법원이 보석을 취소하며 전 목사는 같은해 9월 재수감됐다.