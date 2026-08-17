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본문 요약

12·3 내란 직후 발생한 서울서부지법 폭동 사태의 배후로 지목돼 재판 중인 전광훈 사랑제일교회 목사가 광복절 집회를 열고 윤석열 전 대통령의 12·3 내란을 정당화하는 주장을 폈다.

검찰은 지난 5월 전 목사 재판에서 "피고인이 법정에서 주장할 내용을 집회의 방식으로 불특정 다수에게 공개적 발언을 하는 것은 정범들에게도 직·간접적 영향을 줄 수 있다"고 밝혔다.

검찰은 그러면서 전 목사의 보석 조건에 '집회 참가 제한'을 추가해야 한다는 의견서를 재판부에 제출했다.

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보석 중 계속 “윤 어게인” 외치는 전광훈…‘보석 조건 강화’ 요구에 석달째 미응답한 법원

입력 2026.08.17 06:00

수정 2026.08.17 06:01

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  • 김태욱 기자

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전광훈 사랑제일교회 목사가 지난 15일 서울 광화문광장에서 열린 ‘국민저항권 8·15 광화문 1000만 국민대회’ 집회에 참석해 발언하고 있다. 유튜브 ‘전광훈TV’ 갈무리

전광훈 사랑제일교회 목사가 지난 15일 서울 광화문광장에서 열린 ‘국민저항권 8·15 광화문 1000만 국민대회’ 집회에 참석해 발언하고 있다. 유튜브 ‘전광훈TV’ 갈무리

12·3 내란 직후 발생한 서울서부지법 폭동 사태의 배후로 지목돼 재판 중인 전광훈 사랑제일교회 목사가 광복절 집회를 열고 윤석열 전 대통령의 12·3 내란을 정당화하는 주장을 폈다. 전 목사의 보석 허용 조건에 ‘집회 참가 제한’을 추가해야 한다는 검찰의 요청에 법원은 세달째 결론을 내리지 않고 있다.

16일 경향신문 취재를 종합하면 전 목사가 주축으로 이끄는 ‘대한민국 바로 세우기 국민운동본부‘(대국본)·자유통일당 등 단체는 광복절인 전날 서울 광화문광장에서 ‘국민저항권 8·15 광화문 1000만 국민대회’ 집회를 열었다. 경찰 비공식 추산으로 약 3만여명이 모였고 모스 탄 전 미국 리버티대 교수, 전한길 전한길뉴스 대표 등 극우 성향 인사들이 다수 참석했다.

전 목사는 집회 연설에서 “계엄령 때문에 살아난 대한민국”이라며 12·3 내란을 정당화하는 주장을 폈다. 그는 “국민저항권을 통해 부정선거를 철저히 규명하고 책임자를 처벌하며, 국민이 납득할 수 있는 재선거를 요구하는 제2의 광복 운동을 실현하자”고도 주장했다.

전 목사는 서울서부지법 폭동 사태의 배후로 지목돼 재판을 받고 있다. 그는 지난해 1월 ‘국민저항권으로 반국가세력을 처단해야 한다’는 취지의 발언을 통해 지지자들을 서부지법에 무단 침입하게 하고, 이를 막던 경찰관들을 폭행하게 한 혐의(특수건조물침입교사·특수공무집행방해교사 등)를 받는다.

전 목사는 지난 2월 구속 상태로 재판에 넘겨졌지만 지난 4월 법원에서 ‘사건 관계자 접촉 금지’ 등을 조건으로 보석이 허용돼 풀려났다. 이후 전 목사는 극우 성향의 각종 집회에서 예배 설교 방식 등으로 ‘윤 어게인’ 같은 정치적 발언을 이어왔다.

검찰은 보석 상태에서 전 목사의 집회 주도 행위가 문제라고 보고 있다. 검찰은 지난 5월 전 목사 재판에서 “피고인이 법정에서 주장할 내용을 집회의 방식으로 불특정 다수에게 공개적 발언을 하는 것은 정범들에게도 직·간접적 영향을 줄 수 있다”고 밝혔다.

검찰은 그러면서 전 목사의 보석 조건에 ‘집회 참가 제한’을 추가해야 한다는 의견서를 재판부에 제출했다. 재판부는 검찰 의견서를 접수하고 약 세달 동안 이에 대한 판단을 공개적으로 밝히지 않고 있다.

과거 전 목사는 보석 조건을 위반해 재수감된 바 있다. 그는 2020년 21대 총선을 앞두고 광화문 집회 등에서 사전 선거운동을 한 혐의 등으로 그해 2월 구속됐다. 그는 2개월 뒤 법원의 보석 결정으로 석방됐지만 같은해 8월 방역 수칙을 위반한 대규모 집회를 열었다. 이에 법원이 보석을 취소하며 전 목사는 같은해 9월 재수감됐다.

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