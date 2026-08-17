트럼프, 이란 협상단 못 믿었다···혁명수비대와 비밀 접촉 시도

도널드 트럼프 미국 행정부가 지난 5월 이란과 종전 협상을 진행하면서 이란 측 공식 협상단에 실질적인 결정 권한이 없다고 판단해 이슬람혁명수비대(IRGC) 수뇌부와 비공식 접촉을 시도했던 것으로 뒤늦게 알려졌다. 미국이 이란의 공식 협상 채널을 우회해 실제 의사결정권자를 찾으려 했다는 것이다.

미 온라인매체 액시오스는 복수의 소식통을 인용해 트럼프 행정부가 지난 5월 이라크 쿠르드자치정부의 네치르반 바르자니 수반을 비공식 중재자로 내세워 혁명수비대 수뇌부와 접촉했다고 16일(현지시간) 보도했다.

당시 미국과 이란은 휴전에 합의한 뒤 종전 협상을 진행하고 있었다. 백악관은 5월 초 협상 타결이 임박했다고 판단했지만 이란 측이 10일 넘게 답변을 미루자 협상단의 실질적인 권한에 의문을 품기 시작했다. 당시 이란 측 협상단은 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장과 아바스 아라그치 외무장관이었다.

전쟁 과정에서 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이 등 이란 수뇌부 인사들이 사망하고 혁명수비대의 안보·외교 정책 영향력이 커진 점도 미국의 판단에 영향을 미쳤다. 백악관은 이란 협상단이 혁명수비대 지도부의 결정에 제약을 받고 있다고 보고, 혁명수비대와 직접 소통할 별도의 채널이 필요하다고 판단한 것으로 전해졌다.

이에 털시 개버드 당시 국가정보국(DNI) 국장은 5월10일쯤 미국과 혁명수비대 양측의 신뢰를 받던 바르자니 수반에게 연락해 아흐마드 바히디 혁명수비대 총사령관과 접촉할 수 있도록 도와달라고 요청했다. 개버드 당시 국장은 이 요청이 도널드 트럼프 대통령과 J D 밴스 부통령의 승인을 받아 이뤄진 것이라는 점도 바르자니 수반에게 전달한 것으로 알려졌다.

바르자니 수반은 요청을 받아들여 혁명수비대 측에 바히디 총사령관과 직접 대화하고 싶다는 뜻을 전달했다. 이에 5월14일 혁명수비대 관계자가 암호화된 통신장비를 들고 쿠르드자치구역의 중심 도시 에르빌에 있는 바르자니 수반의 집무실을 찾았다.

바르자니 수반은 바히디 총사령관에게 이란 공식 협상단과 같은 입장인지 물었고, 바히디 총사령관은 협상단을 “전적으로 지지한다”고 답한 것으로 전해졌다. 바르자니 수반은 이 같은 답변을 개버드 당시 국장에게 전달했고, 개버드 당시 국장은 이를 백악관에 보고했다.

백악관은 이후 한 단계 더 나아가 바르자니 수반에게 에르빌에서 미국과 이란 간 고위급 비밀회담을 주선해달라고 요청했다. 그러나 이란 측은 회담 가능성을 완전히 배제하지 않으면서도 협상단이 에르빌로 이동하거나 현지에 머무는 과정에서 이스라엘의 암살 표적이 될 수 있다는 우려를 제기했다. 결국 에르빌에서의 비밀회담은 성사되지 않았다.

액시오스는 트럼프 행정부가 당시 협상에서 겪은 문제를 바탕으로 향후 협상에서도 “실제로 실권을 쥔 인물들과 대화하고 있는지 확인하는 것”이 핵심 과제가 될 것으로 분석했다.

바르자니 수반은 최근에도 백악관에 미·이란 협상을 돕겠다는 의사를 전달한 것으로 알려졌다.

다만 브렛 맥거크 전 백악관 국가안보회의(NSC) 중동·아프리카 조정관은 협상 교착의 원인을 중재자나 협상 채널의 문제로 보는 데에는 선을 그었다. 그는 액시오스에 “문제는 이란의 호르무즈 해협 정책이며, 이는 당분간 바뀌지 않을 것”이라고 말했다.