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이란군 “미군 사살·생포하면 3만달러”···여성은 포상금 2배

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본문 요약

이란군이 미군을 사살하거나 생포해 인계하는 사람에게 3만달러의 포상금을 지급하겠다고 밝혔다.

이어 "침략자인 미군을 사살하거나 생포해 인계하는 자는 재정적 성전 후원자들의 지원과 이란군의 보증 아래 3만달러, 즉 50억토만의 포상금을 이란군으로부터 받게 된다"고 밝혔다.

하타미 사령관은 이 임무를 성공적으로 수행한 이란 여성에게는 일반 포상금의 두 배를 지급하겠다고 말했다.

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이란군 “미군 사살·생포하면 3만달러”···여성은 포상금 2배

입력 2026.08.17 08:36

  • 백민정 기자

  • 기사를 재생 중이에요

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2024년 아미르 하타미 당시 이란 육군 총사령관(가운데)과 고위 지휘관들이 줌파가르 중앙 사령부에서 회의를 하고 있다. AP연합뉴스

2024년 아미르 하타미 당시 이란 육군 총사령관(가운데)과 고위 지휘관들이 줌파가르 중앙 사령부에서 회의를 하고 있다. AP연합뉴스

이란군이 미군을 사살하거나 생포해 인계하는 사람에게 3만달러(약 4250만원)의 포상금을 지급하겠다고 밝혔다. 여성이 임무를 수행할 경우 포상금은 두 배로 늘어난다.

이란 국영 IRIB 방송에 따르면 아미르 하타미 이란군 총사령관은 16일(현지시간) 언론인 및 미디어 관계자 표창 행사에서 이 같은 포상금 계획을 공개했다.

하타미 사령관은 “재정적 성전에 참여하겠다는 수많은 요청이 쇄도함에 따라 포상금 계획을 수립했다”고 말했다. 이어 “침략자인 미군을 사살하거나 생포해 인계하는 자는 재정적 성전 후원자들의 지원과 이란군의 보증 아래 3만달러, 즉 50억토만의 포상금을 이란군으로부터 받게 된다”고 밝혔다.

특히 여성의 참여를 강조했다. 하타미 사령관은 이 임무를 성공적으로 수행한 이란 여성에게는 일반 포상금의 두 배를 지급하겠다고 말했다.

그는 미국을 향해서도 경고를 내놨다. 하타미 사령관은 “미국은 이곳이 이란임을 명심해야 한다”며 “만약 미국이 오판을 저지른다면 역사에 길이 남을 본보기가 될 것”이라고 말했다.

이번 전쟁에서 이란 영토에 미군 지상군이 배치됐다는 사실은 공식적으로 확인되지 않았다. 다만 지난 4월 미군 전투기가 추락한 뒤 탈출한 조종사를 미군이 구조한 사례가 있었다.

지난 6월 평화협상 결렬 후 미국과 이란은 이란 남부와 호르무즈 해협 일대를 중심으로 산발적인 무력 충돌을 이어왔다. 카타르와 파키스탄 등 중재국들이 양측의 협상 재개를 위해 접촉하고 있지만 아직 뚜렷한 진전은 나오지 않고 있다.

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