트럼프 사위 쿠슈너, 하마스와 회동···가자 휴전 돌파구 모색

도널드 트럼프 미국 대통령의 사위이자 미국 측 협상 대표인 재러드 쿠슈너 중동 특사가 교착 상태에 빠진 가자지구 휴전 협상을 진전시키기 위해 16일(현지시간) 팔레스타인 무장 정파 하마스 지도부와 이례적인 회동을 가졌다.

AFP통신은 익명을 요구한 소식통을 인용해 쿠슈너 특사가 16일(현지시간) 이집트 지중해 연안 도시 엘알라메인에서 하마스 대표단과 회동했다고 보도했다. 이날 회동에는 지난달 하마스 수장에 취임한 칼릴 알하이야를 비롯한 하마스 측 인사와 이집트·카타르·튀르키예 등 중재국 관계자들이 참석한 것으로 전해졌다.

회담에 정통한 소식통은 하마스가 쿠슈너 특사에게 휴전 합의를 이행하겠다는 의지를 재차 밝혔다고 전했다. 다만 하마스 측은 무장 해제 등 미국 주도의 평화 로드맵을 이행하기에 앞서 이스라엘이 가자지구 공격을 중단하고 영토를 가르는 이른바 ‘황색선’ 밖으로 철수해야 한다는 입장을 전달한 것으로 알려졌다.

이번 회동은 가자지구 내 하마스의 무장 해제와 이스라엘군 철수를 핵심으로 하는 미국 주도의 ‘15개항 로드맵’을 되살리기 위해 마련됐다. 한 역내 관리는 쿠슈너 특사가 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 만나기 전에 하마스 측으로부터 로드맵, 특히 무장 해제에 대한 이행 의지를 확인하려 했다고 설명했다.

이집트가 공개한 사진에는 쿠슈너 특사가 토니 블레어 전 영국 총리를 비롯한 이른바 트럼프 행정부의 ‘평화위원회’ 관계자들과 테이블에 앉아 있는 모습이 담겼다. 가자지구 휴전의 주요 중재국인 카타르와 튀르키예 관계자들도 참석했다. 다만 사진에 알하이야의 모습은 담기지 않았다.

가자지구 전쟁 종식을 위한 외교적 노력은 지난해 휴전 체결 이후 10개월 넘게 이어지고 있지만 핵심 쟁점인 하마스 무장 해제와 이스라엘군 철수를 놓고 양측의 입장이 맞서면서 진전이 지지부진한 상황이다.

지난해 이집트에서 쿠슈너 특사와 스티브 윗코프 특사, 하마스 지도부가 만나 휴전의 돌파구를 마련했지만 이후 협상이 교착됐다. 미국의 15개항 로드맵은 이스라엘군이 공격을 중단하고 가자지구에서 철수하는 동안 하마스가 점진적으로 무기를 포기하는 내용을 담고 있다.

그러나 네타냐후 총리는 지난주 이 로드맵을 거부했다. 하마스가 완전히 무장 해제될 때까지 이스라엘군이 가자지구 내 진지에서 철수해서는 안 된다는 입장이다.

쿠슈너 특사는 이스라엘의 반대로 표류하고 있는 평화안을 되살리기 위해 17일 네타냐후 총리와 만날 예정이다. 다만 네타냐후 총리가 오는 10월 총선을 앞두고 연정에 참여하는 우파 정당과 우파 성향 유권자들의 입장을 의식하고 있어 쿠슈너 특사의 설득이 성과를 거둘 수 있을지는 불투명하다.

사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)를 비롯한 중동 국가들은 이에 앞서 공동 성명을 통해 이스라엘의 로드맵 거부를 규탄하면서 이스라엘을 압박했다. 성명에는 요르단, 파키스탄, 인도네시아 및 휴전 중재국들도 동참했다.

백악관은 쿠슈너 특사의 하마스 면담과 관련한 질문을 평화위원회로 넘겼으나 평화위원회는 즉각적인 논평을 내놓지 않았다. 토니 블레어 연구소도 논평을 거부했다.