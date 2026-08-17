리얼미터가 17일 발표한 여론조사에서 이재명 대통령의 국정 수행 지지율이 43.0%를 기록했다. 같은 기관 조사에서 취임 후 최저치로, 이 대통령의 지지율은 5주 연속 하락세를 보였다.

에너지경제신문이 여론조사기관 리얼미터에 의뢰해 지난 10일부터 14일까지 전국 만 18세 이상 성인 2511명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정 수행 긍정 평가 응답은 전주 대비 0.3%포인트 하락해 43.0%, 부정 평가는 1.1%포인트 상승한 54.1%로 나타났다.

긍정 평가는 5주 연속 하락했고, 부정 평가는 3주 연속 오차범위(±2.0%포인트) 밖에서 우세한 흐름이 이어졌다.

리얼미터는 “부동산 세제 개편안을 둘러싼 혼선과 ‘폐버스 청년주택’ 발언 논란으로 촉발된 청년 주거 민심 반발이 겹치면서 정책 신뢰도 하락이 누적돼 긍정평가 하락으로 이어진 것으로 풀이된다”고 밝혔다.

지난 13일부터 14일까지 전국 18세 이상 1004명을 대상으로 진행된 정당 지지도는 더불어민주당 47.9%, 국민의힘 33.1%로 조사됐다. 민주당 지지율은 전주보다 3.3%포인트 올랐고, 국민의힘 지지율은 4.5%포인트 하락했다.

조국혁신당은 2.5%, 개혁신당 2.2%, 진보당 1.9%로 나타났다. 무당층은 10.1%로 집계됐다.

리얼미터는 민주당 지지율과 관련해 “전당대회가 임박하면서 컨벤션 효과가 본격화되고 당원 및 지지층의 결집력이 강화된 점이 상승세를 이끈 것으로 풀이된다”고 밝혔다. 국민의힘 지지율에 대해선 “정부의 부동산 세제개편안 혼선에 대한 비판 공세를 펼쳤음에도 뚜렷한 반사이익으로 이어지지 못했고, 오히려 당내 갈등 격화로 지지세가 위축되며 보수층과 지역 기반 지지율이 동시에 약화돼 하락한 것으로 보인다”고 밝혔다.

대통령 국정 수행과 정당 지지도 조사 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 대통령 국정 수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%포인트, 응답률은 4.0%였다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 3.5%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.