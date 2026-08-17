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유통기한 지난 삼각김밥 등 가져간 알바생 선고 유예···법원 “피해액 많지 않은 점 참작”

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본문 요약

유통기한이 지난 음식 등을 허락 없이 가져갔다가 절도 혐의로 기소된 20대 편의점 아르바이트생에게 법원이 선고 유예 판결을 내려 선처했다.

김 부장판사는 "피고인은 이 사건 물품을 폐기 등록하지 않았고 사이다 등 일부 품목은 폐기 음식으로 보이지 않는다"며 "피고인이 미필적으로나마 피해자의 허락이 없음을 인식하고도 물품을 가져간 사실이 인정된다"고 밝혔다.

김 부장판사는 이어 "다만 범행을 인정하고 있고 피해 금액이 많지 않은 점, 일부 물품은 유통기한이 지난 음식으로 보이는 점 등을 참작해 이같이 선고한다"고 덧붙였다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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유통기한 지난 삼각김밥 등 가져간 알바생 선고 유예···법원 “피해액 많지 않은 점 참작”

입력 2026.08.17 09:46

수정 2026.08.17 09:57

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  • 최승현 기자

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비닐봉지 등 2만8000원어치 물품

일하는 편의점서 몰래 가져간 혐의

청주지법 인터넷 홈페이지 초기 화면 갈무리.

청주지법 인터넷 홈페이지 초기 화면 갈무리.

유통기한이 지난 음식 등을 허락 없이 가져갔다가 절도 혐의로 기소된 20대 편의점 아르바이트생에게 법원이 선고 유예 판결을 내려 선처했다.

청주지법 충주지원 형사2단독 김주현 부장판사는 절도 혐의로 기소된 A씨(23)에게 벌금 20만 원의 선고를 유예했다고 17일 밝혔다.

선고유예는 가벼운 범죄에 대해 일정 기간 형의 선고를 미루고, 유예일로부터 2년이 지나면 사실상 없던 일로 해 주는 판결이다.

충북 충주지역의 한 편의점에서 아르바이트하던 A씨는 지난해 9월 모두 3차례에 걸쳐 삼각김밥, 비닐봉지, 사이다 등 2만8000여 원 상당의 물품을 몰래 가져간 혐의로 기소됐다.

재판 과정에서 A씨는 비닐봉지를 절취한 점은 인정하나 그 외 음식은 점주가 폐기 음식을 가져가도 된다고 한 것으로 오해해 벌어진 일이라며 범죄를 저지를 의도가 없었다고 주장했다.

하지만 재판부는 평소 점주가 직원들에게 유통기한이 지난 음식의 경우 폐기 등록한 뒤 바구니에 따로 담아두도록 지시했고, 폐기 등록 음식을 매장에서 먹거나 허락을 받아 반출하도록 한 점을 들어 A씨 주장을 받아들이지 않았다.

김 부장판사는 “피고인은 이 사건 물품을 폐기 등록하지 않았고 사이다 등 일부 품목은 폐기 음식으로 보이지 않는다”며 “피고인이 미필적으로나마 피해자의 허락이 없음을 인식하고도 물품을 가져간 사실이 인정된다”고 밝혔다.

김 부장판사는 이어 “다만 범행을 인정하고 있고 피해 금액이 많지 않은 점, 일부 물품은 유통기한이 지난 음식으로 보이는 점 등을 참작해 이같이 선고한다”고 덧붙였다.

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