‘발아콩 크래커·콩비지 머핀’···충남농업기술원, 가공 제품 개발 연구

충남도 농업기술원이 발아콩을 이용해 만큰 크래커와 콩비지 머핀 분발 등을 개발한다.

도 농업기술원은 2027년까지 발아콩과 콩비지를 활용한 가공 제품 개발 연구를 추진한다고 17일 밝혔다.

이번 연구는 발아콩의 기능성을 높이고, 두부나 두유 제조 과정에서 발생하는 콩비지를 식품 원료로 한 가공 제품을 개발해 농산부산물 활용도를 높이기 위한 것이다.

농업기술원은 우선 콩의 발아 시간과 콩비지 건조 조건에 따른 단백질·황산화 성분과 품질 변화를 분석해 적정 원료 제조 조건을 확립할 예정이다.

이를 기반으로 올해 발아콩 크래커와 콩비지 스프링클을 개발할 계획이다. 이어 내년에는 미니 콩단백 큐브와 콩비지 머핀 믹스 분발 등을 개발하고, 품질 등을 평가해 실용화 가능성을 검증한다.

연구가 완료되면 발아콩과 콩비지의 표준 제조기술과 제품 개발 기반을 확립해 콩 가공산업 경쟁력과 농산부산물 활용도를 높여나갈 예정이다.

콩비지는 기존에 사료로 쓰이거나 그냥 버려지는 경우가 많았다. 이를 식품 소재로 전환하면 자원 낭비와 폐기물 발생을 줄이고, 새로운 부가가치도 창출할 수 있을 것으로 기대된다.

이재림 도 농업기술원 농업연구사는 “이번 연구를 통해 단백질과 식이섬유 등 콩비지의 유용 성분을 식품 소재로 활용할 수 있는 기술을 확보할 것”이라며 “실용적인 기술 개발로 농산부산물의 자원화와 콩 가공산업의 고부가가치화를 이끌도록 하겠다”고 말했다.