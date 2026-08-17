17일 오전 경남 거제시 한 주택가에서 산사태가 발생해 흘러내린 토사와 나무가 주차된 차량을 덮쳤다. 경남소방본부 제공.
광복절 연휴 3일간 가뭄이 이어지던 경남 전역에 집중호우가 쏟아지고 있다. 극한 호우가 쏟아진 거제시에 크고 작은 피해가 발생했다. 17일 오전 4시 42분께 거제시 옥포동의 한 아파트 인근에서 산사태가 발생해 이 아파트 1층을 덮쳤다. 주민 2명은 구조됐으니 1명은 심정지 상태로 발견돼 병원으로 이송됐으나 사망 판정을 받았다.
거제 지역 양대 대형조선소는 17일 노동자들에게 출근이 불가하다고 안내하거나 출근 대기를 통보했다. 한화오션은 전사방재종합상황실을 통해 “집중호우로 인한 거제 관내 도로 통제 중으로 출근이 불가하다”고 공지했다. 삼성중공업도 특근 노동자들에게 “출근하지 말고 대기해달라”고 안내했다.
기상청은 오늘까지 경남 남해안에 80∼150㎜, 경남 동부내륙에 50∼100㎜, 경남 중·서부내륙에 20∼60㎜의 비가 더 내릴 것으로 예보했다.
17일 오전 경남 거제시 옥포동 한 주택가에서 산사태로 흘러내린 토사와 나무 등이 건물 출입로를 막고 있다. 연합뉴스
17일 오전 경남 거제시 한 주택가에서 산사태가 발생해 소방대원들이 시민들을 구조하고 있다. 경남소방본부 제공
17일 오전 부산 부산진구 개금동 한 도로 위로 가로수가 넘어져 있다. 부산소방재난본부 제공.
17일 오전 경남 거제시 옥포동 한 도로에 호우로 불어난 물이 흐르고 있다. 도로 곳곳에는 돌과 토사도 흩어져 있다. 연합뉴스
17일 오전 경남 거제시 고현동 일대가 집중호우로 침수된 상황에서 소방대원들이 한 시민을 부축해 안전한 곳으로 이동시키고 있다. 경남소방본부 제공
17일 오전 경남 거제시 옥포동 한 주택가 인근 비탈면에서 산사태가 발생해 토사와 나무 등이 흘러내려 있다. 연합뉴스
17일 오전 경남 거제시 옥포동 도로가 집중호우로 불어난 흙탕물에 잠겨 있다. 연합뉴스
경남 남부지역에 쏟아진 집중호우로 거제와 통영지역 곳곳에서 침수 피해가 발생한 17일 통영 무전동에서 불어난 물에 차량이 침수되어 있다. 연합뉴스