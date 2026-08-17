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태백시, 65세 이상 노인 대상 보청기·보행 보조차 지원

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본문 요약

강원 태백시는 난청과 거동 불편으로 일상생활에 어려움을 겪는 어르신들에게 보청기와 보행 보조차를 지원하는 사업을 추진한다고 17일 밝혔다.

또 통합 돌봄사업과 연계해 장기요양 등급 외 A·B 판정을 받은 65세 이상 주민에게 보행 보조차를 지원한다.

태백시 관계자는 "동 행정복지센터의 통합돌봄 상담과 조사를 통해 대상자를 발굴하고, 개인별 지원계획 수립과 통합지원회의 심의를 거쳐 지원할 계획"이라고 말했다.

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태백시, 65세 이상 노인 대상 보청기·보행 보조차 지원

입력 2026.08.17 10:03

  • 최승현 기자

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태백시청 전경. 태백시 제공

태백시청 전경. 태백시 제공

강원 태백시는 난청과 거동 불편으로 일상생활에 어려움을 겪는 어르신들에게 보청기와 보행 보조차를 지원하는 사업을 추진한다고 17일 밝혔다.

태백시에 1년 이상 주소를 두고 거주하는 65세 이상 주민 가운데 이비인후과 전문의에게 난청 진단을 받는 등 기준을 충족한 경우 보청기 지원금을 신청할 수 있다.

오는 18일부터 9월 23일까지 주민등록상 주소지의 동 행정복지센터에 신청하면 된다.

보청기 구입비의 90~100% 범위에서 지원한다.

희귀 난치성 질환 등 중증질환자는 최대 100만 원, 기초생활수급자·차상위계층·기초연금수급자 등은 최대 90만 원까지 지원받을 수 있다.

태백시는 신청자의 자격과 중복수혜 여부 등을 확인한 뒤 예산 범위 내에서 우선순위에 따라 지원 대상자를 선정할 예정이다.

또 통합 돌봄사업과 연계해 장기요양 등급 외 A·B 판정을 받은 65세 이상 주민에게 보행 보조차를 지원한다.

태백시 관계자는 “동 행정복지센터의 통합돌봄 상담과 조사를 통해 대상자를 발굴하고, 개인별 지원계획 수립과 통합지원회의 심의를 거쳐 지원할 계획”이라고 말했다.

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