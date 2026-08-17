대구시, 19일부터 사회조사···9000가구 1만6000명 대상

대구시는 시민의 생활과 지역사회에 대한 인식 변화를 파악하기 위해 오는 19일부터 다음달 23일까지 ‘2026년 대구사회조사’를 실시한다고 17일 밝혔다.

대구사회조사는 통계법에 따른 국가승인통계로 2011년부터 매년 실시하고 있다. 시민의 생활상과 가치관, 지역사회에 대한 인식 변화를 조사해 정책 수요를 파악하고 지역 특성을 반영한 정책을 마련하는 기초자료로 활용된다.

조사 대상은 표본으로 선정된 대구지역 9000가구의 15세 이상 가구원이다. 약 1만6000명이 참여할 것으로 예상된다.

조사 항목은 주관적 웰빙과 인구, 가족·가구, 건강, 생활환경, 안전, 사회통합 등 7개 부문 55개다. 개인의 삶의 만족도와 가족·공동체, 생활환경, 안전 등에 대한 시민 인식을 조사한다.

조사는 전문 조사원이 대상 가구를 직접 방문하는 면접 방식으로 진행한다. 응답자의 편의를 위해 오는 19일부터 다음달 9일까지는 인터넷 조사도 병행한다. 조사와 관련한 문의는 전담 콜센터를 통해 할 수 있다.

수집된 자료는 통계 작성 목적으로만 활용되며 개인정보와 응답 내용은 통계법에 따라 보호된다. 대구시는 조사 결과를 분석해 오는 12월 발표할 예정이다.

오준혁 대구시 기획조정실장은 “대구사회조사는 시민이 체감하는 삶의 질과 지역사회의 변화를 파악해 시민 중심의 정책을 설계하기 위한 기초자료”라며 “신뢰도 높은 통계가 작성될 수 있도록 시민들의 적극적인 참여를 부탁드린다”고 말했다.