‘도박 빚 갚으려고’···훔친 오토바이로 무인점포 돌며 절도 행각 벌인 10대 채포

사이버도박으로 생긴 빚을 갚겠다며 훔친 오토바이를 타고 무인점포를 돌며 현금을 훔친 10대가 경찰에 체포됐다.

일산서부경찰서는 특수절도와 특수절도미수, 도로교통법상 무면허운전 등의 혐의로 A군(16)을 붙잡아 조사 중이라고 17일 밝혔다.

A군은 지난달 초 경기 고양시 일대 무인점포 7곳에 들어가 공구로 키오스크를 부수는 수법으로 10차례에 걸쳐 현금 약 87만원을 훔친 혐의를 받고 있다.

경찰은 “무인점포 금고가 털렸다”는 112 신고를 접수한 뒤 수사에 착수했다. 이 과정에서 다른 무인점포에서도 비슷한 절도 신고가 접수됐다.

당시 A군은 3시간 동안 일대 무인점포 7곳을 돌며 잇달아 범행한 것으로 조사됐다. 경찰은 예상 도주 경로로 이동하던 중 A군과 인상착의가 비슷한 오토바이 운전자를 발견하고 추격해 검거했다.

A군은 경찰 조사에서 “사이버도박으로 생긴 빚을 갚으려고 범행했다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 범행에 이용한 오토바이는 장물로, A군은 면허 없이 오토바이를 운전한 것으로 파악됐다.