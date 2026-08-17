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강원 정선군 고한읍행정복지센터는 주민과 함께 만드는 야생화 마을 조성 사업을 추진한다고 17일 밝혔다.

고한읍행정복지센터는 야생화 마을 공방과 만항 육묘장을 통해 생산한 야생화를 지역 사회단체와 마을단위 단체 등에 단계적으로 보급해 지역 곳곳에 야생화 정원을 만들 계획이다.

이를 위해 올해부터 기존 야생화 판매 사업을 중단하고 주민 보급 중심으로 사업 방향을 전환했다.

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정선군 고한읍 “주민 참여형 정원 마을 조성”···야생화 주민 보급 사업 본격화

입력 2026.08.17 10:30

  • 최승현 기자

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정선군청 전경. 정선군 제공

정선군청 전경. 정선군 제공

강원 정선군 고한읍행정복지센터는 주민과 함께 만드는 야생화 마을 조성 사업을 추진한다고 17일 밝혔다.

고한읍행정복지센터는 야생화 마을 공방과 만항 육묘장을 통해 생산한 야생화를 지역 사회단체와 마을단위 단체 등에 단계적으로 보급해 지역 곳곳에 야생화 정원을 만들 계획이다.

이를 위해 올해부터 기존 야생화 판매 사업을 중단하고 주민 보급 중심으로 사업 방향을 전환했다.

고한읍은 매년 함백산 야생화 축제를 개최할 만큼 풍부한 야생화 자원을 보유한 지역이다.

고한읍행정복지센터는 이런 지역 특성을 고려, 야생화를 활용해 새로운 지역 이미지를 만드는 사업을 지속적으로 추진해 왔다.

우선 올해 고한적십자봉사회에 야생화 모종 240본을 보급했다.

보급된 야생화는 지역 장애인 대상 화단 가꾸기 프로그램 운영에 활용되고 있다.

참여자들이 직접 야생화를 심고 가꾸는 과정을 통해 정서적 안정과 성취감을 느끼는 등 야생화가 주민 참여형 활동으로 확산하는 계기를 마련했다.

고한읍행정복지센터는 앞으로 다년생 야생화를 중심으로 생산량을 점차 확대하고, 사회단체와 마을 단위 조직 등 지역 구성원이 함께 관리하는 방식으로 보급 범위를 단계적으로 넓혀나갈 예정이다.

이경덕 고한읍장은 “야생화는 고한읍이 가진 가장 큰 지역 자원 중 하나다”며 “작은 야생화 한 포기가 지역 곳곳에 뿌리 내려 고한읍 전체가 아름다운 정원으로 변화할 수 있도록 지속적인 노력을 이어가겠다”고 말했다.

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