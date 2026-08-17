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‘하늘에 구멍 뚫린 듯’ 1시간에 124.5㎜ 쏟아졌다···거제, 기상 관측 이래 최대 강수량

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본문 요약

17일 오전 경남 거제시에서 내린 집중호우가 기상 관측 이후 가장 많은 1시간 강수량인 것으로 확인됐다.

이 역시 1968년 1월1일 통영에서 기상 관측이 시작된 이래 1시간 강수량 최대 기록이다.

거제와 통영엔 이날 들어 오전 10시 12분까지 각각 539.3㎜와 390.4㎜ 비가 내렸는데 모두 각 지역에서 기상관측을 시작한 이래 일 강수량으로는 가장 많았다.

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‘하늘에 구멍 뚫린 듯’ 1시간에 124.5㎜ 쏟아졌다···거제, 기상 관측 이래 최대 강수량

입력 2026.08.17 10:40

수정 2026.08.17 11:11

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  • 김준용 기자

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15일부터 누적 강수량 각 810.2mm 달해

통영도 97.4mm, 시간당 최대 강수량 경신

경남 거제에 집중호우가 쏟아진 17일 오전 경남소방본부 관계자들이 한 업체의 기계실 배수작업을 진행 중이다. 경남소방본부 제공

경남 거제에 집중호우가 쏟아진 17일 오전 경남소방본부 관계자들이 한 업체의 기계실 배수작업을 진행 중이다. 경남소방본부 제공

17일 오전 경남 거제시에서 내린 집중호우가 기상 관측 이후 가장 많은 1시간 강수량인 것으로 확인됐다.

기상청에 따르면 17일 오전 1시32분부터 1시간 동안 거제에는 124.5㎜에 달하는 집중호우가 내린 것으로 조사됐다. 이는 1972년 1월24일 이후 거제 지역 최다 1시간 강수량이다. 기존 기록은 2001년 7월5일(96.5㎜)였다.

이날 부산 강서구 가덕도에서 오전 2시59분 부터 1시간에 101.5㎜의 비가 쏟아졌다. 올여름 1시간 강수량이 100㎜를 넘는 경우는 이번 거제와 가덕도에서 처음 관측됐다.

경남 통영에서는 이날 오전 5시11분부터 1시간 동안 97.4㎜의 비가 내렸다. 이 역시 1968년 1월1일 통영에서 기상 관측이 시작된 이래 1시간 강수량 최대 기록이다.

거제와 통영엔 이날 들어 오전 10시 12분까지 각각 539.3㎜와 390.4㎜ 비가 내렸는데 모두 각 지역에서 기상관측을 시작한 이래 일 강수량으로는 가장 많았다. 비가 그치지 않아서 일 강수량기록은 늘어날 수 있다.

비가 오기 시작한 지난 15일부터 이날 오전 9시까지 누적 강수량을 보면 거제 810.2㎜, 통영 678.9㎜, 가덕도 435.5㎜, 제주 한라산(남벽) 375.5㎜, 경남 사천(삼천포)과 고성 353.5㎜와 334.0㎜ 등 남해안과 제주산지에 많은 비가 쏟아진 것이 확인된다.

거제와 통영 평년(1991∼2020년 평균) 여름 강수량이 935.1㎜와 728.8㎜이라는 점을 고려하면 두 지역엔 여름 한 철에 내릴 비 90%가 사흘 만에 내린 셈이다.

기상청은 이날 오전까지 전국 대부분 지역에 비가 이어지고, 영남과 제주는 밤까지 가끔 비가 내릴 것으로 예상한다.

더 내릴 비의 양은 부산·울산·경남남해안·경남동부내륙 30∼80㎜(경남서부남해안 많은 곳 100㎜ 이상), 경남내륙(동부내륙 제외)·경북남동부·울릉도·독도·광주·전남·제주 20∼60㎜ 정도일 것으로 예상된다.

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