삼전닉스 레버리지 ETF로 증권사 900억, 거래소 280억 벌었다

삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지·인버스 상장지수펀드(ETF) 출시 후 두달여간 증권사들이 벌어들인 수익은 약 900억원, 한국거래소는 약 280억원에 달하는 것으로 나타났다.

국회 정무위원회 소속 박성훈 국민의힘 의원실이 17일 금융감독원과 한국거래소에서 제출받은 자료를 보면, 단일종목 레버리지·인버스 16종이 출시된 5월27일부터 지난달 말까지 거래소와 증권사 관련 수수료 수익은 1172억6000만원으로 집계됐다.

단일종목 레버리지와 인버스를 출시한 증권사들(5월27일~7월31일, 46거래일)은 두 상품의 위탁매매 수수료로 총 893억5000만원을 번 것으로 집계됐다. 하루에 20억원 가까이 벌어들인 셈이다.

한국거래소 수익(5월27일~7월30일, 45거래일)도 컸다. 거래소의 거래 수수료와 청산결제 수수료는 총 279억1100만원이다. 일평균 약 6억2000만원의 수수료 수익이 발생한 셈이다. 거래수수료가 241억3900만원, 청산결제수수료가 37억7100만원으로 거래수수료 비중이 컸다.

거래가 집중됐던 날은 거래소의 하루 수수료 수익이 10억원을 넘기도 했다. 6월24일이 10억5100만원으로 가장 많았고, 지난달 14일에도 10억1100만원에 달했다.

투자자 사전교육을 담당하는 금융투자협회도 수십억원대의 수강료 수입을 거둔 것으로 나타났다. 단일종목 레버리지·인버스에 투자하려면 금융투자협회 금융투자교육원에서 사전교육을 이수해야 한다.

금융투자협회에 따르면 단일종목 레버리지·인버스 투자를 위한 사전교육 신청자는 지난달 말 기준 79만9435명, 수료자는 74만3760명으로 집계됐다. 건당 수수료 4000원을 신청자 수에 적용하면 금융투자협회가 벌어들인 수강료 수입은 약 32억원으로 추산된다.

이찬진 금감원장은 지난 6월 기자간담회에서 “상품의 극심한 회전율로 증권사만 배 불리는 결과를 초래하고 있다”며 “플레이어는 실익이 없고 관리·운영하는 시스템만 이익을 보는 부분을 개인적으로 심하게 우려한다”라고 말했다.

금융당국은 지난달 31일부터 투자자 기본 예탁금을 대용증권 포함 1000만원에서 현금 3000만원으로 상향하는 등 보완대책을 시행했다. 오는 19일부터 상장지수펀드·상장지수증권(ETN)의 괴리율 관리 기준을 강화하고 투자 시 모의거래를 의무화한다.