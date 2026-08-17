투신 시도까지 나온 링컨함···미 중부사령관 직접 찾아 ‘군심 달래기’

대이란 군사작전을 총괄하는 미군 중부사령관이 장기 파병으로 복무 환경이 악화한 항공모함 USS 에이브러햄 링컨함을 찾았다. 장기간 해상 작전으로 승조원들의 피로와 정신건강 문제가 불거지고 일부 승조원의 투신 시도까지 발생한 가운데 군 내부 동요를 차단하려는 행보로 풀이된다.

16일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT) 등 미 언론에 따르면 브래드 쿠퍼 미 중부사령관은 전날 중동에 9개월 가까이 배치된 링컨함에 승선했다.

중부사령부는 쿠퍼 사령관이 링컨 항모타격단을 찾아 장병들을 격려했다고 밝혔다. 쿠퍼 사령관은 “링컨 항모타격단은 뛰어난 역량을 갖춘 미국인들로 구성된 강력한 팀”이라며 “역사는 이번 배치를 현대에 가장 강도가 높고 중대한 파병 가운데 하나로 기록할 것”이라고 말했다.

쿠퍼 사령관은 별도 성명에서도 “링컨함에 올라 보낸 시간은 경외감을 일으키는 경험이었다”고 밝혔다. 그러면서 미 해군 11개 항모 가운데 링컨함에서 정신건강 관련 사례가 가장 적은 편이라고 강조하면서도 장기간 해상 임무가 쉽지 않다며 신체적 건강뿐 아니라 정신적·영적 건강 역시 중요하다고 강조했다.

쿠퍼 사령관의 방문은 장기 파병으로 악화한 링컨함의 복무 환경과 승조원들의 피로가 알려진 상황에서 이뤄졌다. 승조원 약 5000명이 탑승한 링컨함은 당초 지난 5월 임무를 마칠 예정이었지만 이란전이 계속되면서 배치가 연장됐다.

최근 미국 언론에서는 링컨함의 열악한 생활 환경을 잇따라 보도했다. 샤워실에 곰팡이가 생기고 식재료가 상하는 등 생활 여건이 악화했다는 내용이다. 일부 승조원이 항모에서 뛰어내리려 했다는 보도도 나왔다.

미 민주당은 승조원들의 건강과 복무 환경에 대해 군 당국이 적절하게 대응했는지 조사에 들어갔다. 장기간 파병에 따른 승조원들의 피로와 정신건강 문제가 전쟁 수행 과정에서 미군의 인력 운용 문제로 확대될 가능성도 있다.

링컨함은 태평양에 배치돼 있던 항공모함 USS 조지 워싱턴함과 교대할 예정이다. 링컨함은 지난해 11월 미국 서부 해안을 출항해 인도·태평양으로 향했지만 지난 1월 중동으로 전환 배치됐다. 중동으로 이동하는 과정에서 지난해 12월 괌에 한 차례 기항한 뒤 지난달 7일 오만에 들를 때까지 208일 연속 해상에 머물렀다. 이후에도 중동에서 임무를 이어가고 있다.

쿠퍼 사령관은 이번 순방에서 이스라엘, 사우디아라비아, 요르단, 아랍에미리트 등을 방문해 대이란 군사 대응 방안을 논의하고 현지에 배치된 미군 장병들을 격려했다.