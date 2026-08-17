HD현대일렉트릭, 국내 최초 420㎸급 친환경 고압차단기 개발…유럽 진출 교두보 마련

불소계 온실가스인 육불화황 미사용

HD현대일렉트릭이 국내 최초로 420㎸(킬로볼트)급 친환경 고압차단기를 독자 개발했다. 유럽 친환경 전력기기 시장 공략에 속도가 붙을 전망이다.

HD현대일렉트릭은 최근 420㎸급 ‘SF₆-Free 고압차단기’ 개발을 마무리했다고 17일 밝혔다. 국내 최초이자 전 세계 세 번째 개발 사례다. 대표적인 불소계 온실가스인 SF₆(육불화황)을 절연가스로 사용하지 않고, 지구온난화지수가 약 98% 낮은 C₄혼합가스를 적용했다. 절연가스를 바꾸면서 절연·차단 구조도 새롭게 설계했다.

HD현대일렉트릭은 2021년 170㎸급을 시작으로 145㎸, 72.5㎸급 SF₆-Free 고압차단기를 독자 개발해왔다. 이번 420㎸급 제품 개발로 주요 전압대의 친환경 고압차단기 포트폴리오를 확대했다. 특히 420㎸급 친환경 고압차단기는 국가 기간망에 적용되는 초고압 제품이다. 극한 조건에서도 장기간 안정적인 성능을 입증해야 하는 등 개발 난도가 높다.

이번 개발로 유럽 시장 진출 교두보가 마련됐다는 평가가 나온다. 420㎸급 고압차단기가 적용되는 400㎸급 송전망은 유럽 주요 송전 사업자가 운영하는 ‘TSO 전력망’의 절반 이상을 차지하는 핵심 전압대다. 특히 유럽연합(EU)은 불소계 온실가스 규제 강화를 강조하고 있어 유럽 SF₆-Free 고압차단기 시장은 2030년 3조원 규모에 이를 것으로 전망된다.

HD현대일렉트릭 관계자는 “3년 안에 300kV 및 362kV급을 비롯한 SF₆-Free 고압차단기 개발을 추가로 완료해 글로벌 친환경 전력기기 시장에서의 입지를 공고히 하겠다”고 말했다.