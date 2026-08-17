‘화천 반값 여행’ 9월부터 시작···결제금액 절반 모바일 지역 화폐 지급

개인 최대 10만원, 가족 최대 50만원 환급

강원 화천군은 오는 9월부터 12월까지 지역을 방문한 관광객이 지출한 여행비용 50%를 모바일 지역 화폐로 환급해주는 ‘반값 여행’ 사업을 진행한다고 17일 밝혔다.

이는 문화체육관광부의 지역사랑 휴가 지원 시범사업 공모에 선정된 것을 계기로 추진하는 사업이다.

환급받을 수 있는 한도는 개인 10만 원, 2인 이상 단체 20만 원, 가족은 50만 원까지다.

화천군은 시스템 구축과 참여 가맹점 모집 등 준비 절차를 거쳐 오는 9월부터 다른 지역 관광객을 대상으로 여행경비 환급을 시작한다.

추후 제작될 예정인 전용 인터넷 홈페이지를 통해 사전 신청하면 ‘반값 여행’ 혜택을 받을 수 있다.

홈페이지에는 숙박시설과 음식점 등의 가맹점이 소개된다.

환급된 상품권은 화천군 지역 화폐 가맹점에서 사용할 수 있다.

화천군은 인터넷 홈페이지와 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 구체적인 신청 방법과 환급 기준 등을 안내할 예정이다.

김세훈 화천군수는 “이번 공모 선정을 계기로 화천의 관광 자원을 전국에 알리고, 더 많은 관광객이 부담 없이 찾도록 적극적인 마케팅을 진행할 것”이라며 “관광객 유입이 지역 상권의 활력으로 이어지는 지속 가능한 모델을 정착시키겠다”고 말했다.