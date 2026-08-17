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“산사태에 물난리까지 오도가도 못해” 거제 물폭탄에 피해 사례 속출

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본문 요약

17일 경남 거제시 일대에 밤사이 쏟아진 물폭탄에 피해가 속출하면서 SNS상에서도 관련 게시물이 잇따라 올라오고 있다.

영상을 보면 도로 위는 흙탕물이 범람하고 있으며, 차들은 모두 바퀴까지 물에 잠겨 있는 상황이다.

한 거제시민은 새벽 시간 도로 위의 상황을 담은 영상을 올리며 "새벽에 가게에 비가 샌다고 해서 가게로 향했다가 도로에 물이 차서 돌아왔다"며 "그래도 다시 가보려고 시도했는데 같은 지점에서 결국 차를 돌렸다. 반대편 차의 차주는 차를 버리고 걸어가고 있다"고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“산사태에 물난리까지 오도가도 못해” 거제 물폭탄에 피해 사례 속출

입력 2026.08.17 11:20

  • 이우사 기자

  • 기사를 재생 중이에요

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경남 거제시 일대에 17일 기록적인 폭우가 쏟아지면서 SNS에 현재 피해 상황을 담은 영상들이 올라오고 있다. 유튜브 캡처 화면

경남 거제시 일대에 17일 기록적인 폭우가 쏟아지면서 SNS에 현재 피해 상황을 담은 영상들이 올라오고 있다. 유튜브 캡처 화면

17일 경남 거제시 일대에 밤사이 쏟아진 물폭탄에 피해가 속출하면서 SNS상에서도 관련 게시물이 잇따라 올라오고 있다.

한 광주시민은 휴가차 거제를 방문했다가 발이 묶여 오도 가도 못하는 상황이라고 인터넷 커뮤니티에 글을 올렸다. 이 시민은 “놀러 왔다가 산사태에 물난리까지 겹치면서 자다 나와서 차를 뺐다. 지금 연하해안로인데 집에 갈 수 있을지 걱정”이라며 “재난문자는 계속 날라오고, 도로 위에 나무가 쓰러져서 오도가도 못하는 상황이다”고 말했다.

이 글에는 “저도 거제 10년 넘게 살면서 이런 적은 처음이다” “지금 거제는 침수에 단수, 정전까지 그야말로 아비규환이다. 모두 안전에 유의하길 바랍니다” 등의 댓글이 달렸다.

거제 일대 물난리 현장을 촬영한 시민들 영상은 각종 SNS에 계속 올라오고 있다. 영상을 보면 도로 위는 흙탕물이 범람하고 있으며, 차들은 모두 바퀴까지 물에 잠겨 있는 상황이다.

한 거제시민은 새벽 시간 도로 위의 상황을 담은 영상을 올리며 “새벽에 가게에 비가 샌다고 해서 가게로 향했다가 도로에 물이 차서 돌아왔다”며 “그래도 다시 가보려고 시도했는데 같은 지점에서 결국 차를 돌렸다. 반대편 차의 차주는 차를 버리고 걸어가고 있다”고 밝혔다.

이 같은 상황이 실시간으로 전해지면서 누리꾼들은 “시간당 100㎜가 넘으면 어느 정도로 비가 쏟아진 거냐” “어떤 지역은 아직도 가뭄이 심하고 거제는 물난리가 나다니 피해가 크지 않기를 바란다” “당분간은 중고차를 사면 안되겠다” 등의 반응을 남겼다.

‘하늘에 구멍 뚫린 듯’ 1시간에 124.5㎜ 쏟아졌다···거제, 기상 관측 이래 최대 강수량

17일 오전 경남 거제시에서 내린 집중호우가 기상 관측 이후 가장 많은 1시간 강수량인 것으로 확인됐다. 기상청에 따르면 17일 오전 1시32분부터 1시간 동안 거제에는 124.5㎜에 달하는 집중호우가 내린 것으로 조사됐다. 이는 1972년 1월24일 이후 거제 지역 최다 1시간 강수량이다. 기존 기록은 2001년 7월5일(96.5㎜)였다. 이날 부산...

https://www.khan.co.kr/article/202608171040001

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