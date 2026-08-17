“이번 시즌이 마지막일 것”···‘25년 현역’ 호날두, 처음으로 은퇴 직접 언급

축구 스타 크리스티아누 호날두(41·알나스르)가 이번 시즌을 끝으로 현역에서 은퇴할 가능성을 내비쳤다.

호날두는 17일(한국시간) 공개된 패션·라이프스타일 잡지 보그와의 인터뷰에서 “아마 이번 시즌이 축구 선수로서 마지막 해가 될 것 같다”며 “멋진 유산을 남기고 싶다”고 말했다.

호날두가 자신의 은퇴 시점을 이처럼 구체적으로 언급한 것은 이례적이다.

2002년 스포르팅(포르투갈)에서 프로 생활을 시작한 호날두는 맨체스터 유나이티드(잉글랜드), 레알 마드리드(스페인), 유벤투스(이탈리아)를 거쳐 현재 사우디아라비아 알나스르에서 뛰고 있다.

20년 넘게 세계 정상급 공격수로 활약한 그는 발롱도르를 5차례 받았다. 소속팀과 포르투갈 대표팀에서 통산 976골을 넣었고, 국가대표로는 남자 A매치 역대 최다인 146골을 기록했다.

호날두는 2026-2027시즌 알나스르에서 개인 통산 1천골에 도전한다. 현재 기록에서 24골을 더 넣으면 전인미답의 기록에 도달한다.

다만 선수 생활에서 끝내 이루지 못한 목표도 남았다. 호날두는 2026 북중미 월드컵에 포르투갈 대표팀으로 출전했으나 우승에는 실패했다. 이번 시즌을 끝으로 은퇴한다면 월드컵 트로피 없이 선수 생활을 마치게 된다.

호날두는 은퇴 이후의 삶에 대해서도 구체적인 계획을 밝혔다.

그는 “축구가 떠나면 큰 빈자리가 생길 수 있기 때문에 여러 가지 방식으로 시간을 채워야 한다”며 “은퇴 후에도 나를 바쁘게 할 일은 많을 것”이라고 말했다.

이어 “더 많이 즐기고 여행도 하며 내가 좋아하는 파델을 직접 하고 경기도 보고 싶다”며 “지난 25년 동안 많은 희생을 했던 만큼 내가, 그리고 가족이 함께 이뤄낸 것들을 즐기고 싶다”고 덧붙였다.

호날두의 발언대로라면 2002년 시작한 그의 프로 선수 생활은 2026-2027시즌을 마지막으로 약 25년 만에 막을 내리게 된다.